CARTE - Électricité : découvrez les départements qui ont le moins consommé cet hiver

Qui a coupé son chauffage cet hiver ? Éteint sa box internet ? Débranché ses chargeurs ? Alors que les appels à la sobriété énergétique se sont multipliés ces derniers mois, Enedis dévoile sur France Bleu la carte des départements dont la consommation électrique a le plus baissé cet hiver .

Cette carte représente la consommation des ménages uniquement (les professionnels et entreprises n'en font pas partie pour le moment) sur une période allant du 15 octobre 2022 au 5 février 2023.

Dans le Sud de la France, la consommation électrique a davantage diminué. - Enedis

Le Lot, les Landes et l'Aude sont les départements où la consommation d'électricité a le plus baissé par rapport à 2020, avec respectivement -13,9%, -13,6% et -12,8% de consommation électrique sur la période pour les particuliers. À l'autre bout du pays, c'est dans les Ardennes que la consommation électrique a le moins baissé, avec -3,7%. Loin de nous l'idée de blâmer les Ardennais, la baisse de consommation électrique s'expliquant au moins en partie par la baisse du chauffage, et l'on conviendra qu'il est sans doute plus aisé de couper le radiateur à Dax qu'à Sedan au mois de janvier.

Selon les données d'Enedis, le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes. Parmi les hypothèses envisagées par le gestionnaire du réseau électrique, la concentration en chauffages électriques, plus importante dans ces régions-là. Le chauffage au gaz étant davantage répandu dans les régions du nord de la France, une baisse du chauffage n'apparaît de fait pas dans les données d'Enedis.

Mais cette division nord/sud ne saurait expliquer quelques "poches" d'irréductibles. On constate ainsi une forte baisse de la consommation électrique dans le Territoire de Belfort (-11,6%) au beau milieu de départements moins sobres. À l'inverse, la baisse est "seulement" de 4,3% dans l'Orne, contre -8,1% chez leur voisin d'Eur-et-Loire.

"Les Français ont réagi"

Au-delà de ces particularités locales, Enedis note une baisse de consommation dans tous les départements, de 4% à 14%. "Les Français ont réagi" aux appels à la sobriété, "les baisses de consommation électrique sont visibles" se félicite le gestionnaire du réseau. "La mobilisation" volontaire des particuliers "a joué un rôle important", estimait aussi Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, il y a quelques jours, alors que le spectre des coupures d'électricité s'éloignait.

Soulignons tout de même que la France a bénéficié d'un automne et d'un début d'hiver particulièrement doux , qui ont retardé l'allumage des radiateurs. Et parmi les facteurs expliquant la sobriété énergétique des ménages, comment ne pas citer l'explosion des prix de l'électricité ? Depuis début 2021, les tarifs ont augmenté de 19,6%.