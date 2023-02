CARTE - Grandes marées : des coefficients jusqu'à 112, les autorités appellent à la prudence

Sur la plage du Moulin Blanc au Relecq Kerhuon près de Brest, des pêcheurs à pied profitent des grandes marées pour pêcher coquillages coques et palourdes - pêche à pied

Les grandes marées reviennent sur le littoral Atlantique. À partir de ce lundi 20 février et jusqu'à jeudi, de forts coefficients sont prévus sur nos côtes, jusqu'à 112 mercredi. Les autorités indiquent attendre de forts courants et une remontée rapide des eaux, ce qui entraîne des risques pour les pêcheurs à pied, comme pour les promeneurs et les navigateurs.

Horaires et coefficients

Ce dimanche, en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Vendée, les coefficients ne dépassent pas les 93. L'épisode de grandes marées débute véritablement lundi, avec des coefficients allant jusqu'à 105. Puis, ils vont augmenter au fil des jours, avec 109 et 111 mardi, 110 et 112 mercredi. Jeudi, nous redescendrons à 107 et 103, puis 97 vendredi.

Sur la carte ci-dessous, vous pouvez retrouver les horaires des marées dans plusieurs villes bretonnes, ligériennes et vendéennes. Méfiez-vous, ces horaires peuvent varier sensiblement d'une commune à l'autre, dans un même département.

Que peut-on pêcher ?

L'estran est la partie du littoral qui se découvre à marée basse et se recouvre à marée haute. C'est là que vous pourrez découvrir de nombreux coquillages : palourdes, coques, couteaux, praires, ormeaux, moules, bulots, etc. Durant les grandes marées, vous trouverez aussi des crevettes grises ou encore des étrilles. Attention, il existe pour certaines espèces des quotas de capture et des tailles minimales qui doivent être respectées.

Par ailleurs, pour préserver votre santé, n'oubliez pas que les coquillages doivent être pêchés vivants et consommés le jour même. Les prélèvements sont limités à la consommation familiale.

Les conseils de prudence

Pour pouvoir profiter en toute sécurité de ces grandes marées, les autorités rappellent les conseils de prudence :

Renseignez-vous sur les horaires des marées pour ne pas être surpris, n'hésitez pas à amorcer votre retour 30 minutes avant que la marée commence à remonter

Prenez connaissance des conditions météorologiques, notamment sur le site internet de météo France

Ne partez pas seul et, avant votre départ, prévenez votre entourage de votre destination et de votre heure prévue de retour

Allez dans des endroits que vous connaissez, ou bien, renseignez-vous auprès de la mairie et des offices du tourisme.

Soyez vigilant et réaliste sur vos capacités à rejoindre la côte face à la montée rapide des eaux, notamment si vous êtes est accompagné d’enfants ou de personnes à mobilité réduite

Portez des vêtements haute visibilité (couleurs vives) et adaptés aux conditions climatiques. En eau froide, le port d’une combinaison isotherme souple est une sécurité supplémentaire pour les pêcheurs

En cas d’envasement : cherchez, si la situation le permet, à étendre le plus possible votre corps sur la vase, désengagez vos membres inférieurs de la vase à l’aide de vos mains, cherchez, si possible, à évacuer la zone à quatre pattes en vous appuyant sur un maximum de surface corporelle et évitez de faire reposer l’ensemble du poids de votre corps sur un ou deux points fixes.

Munissez-vous de moyens d’alerte : un téléphone protégé de l’humidité, un sifflet et une lampe torche – pour mémoire, numéros d’urgence à connaître : 196 (CROSS – centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ou 112 (Pompiers)

(CROSS – centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ou (Pompiers) Évitez les zones soumises à forts courants marins.

À marée haute, si les conditions météos sont défavorables, il peut y avoir par endroits des risques d'inondations. À Quimper par exemple, cela pourrait concerner les secteurs de Locmaria, du Cap Horn, des quais et du centre-ville. La mairie vous invite à la vigilance si votre commerce ou votre logement est situé en rez-de-chaussée dans les secteurs inondables. N'hésitez pas à vous équiper d'une barrière anti-inondation et de sacs de sable, mettez vos biens à l'abri et coupez l'électricité.

En cas d'inondation, évitez les déplacements dans les secteurs concernés et surtout, ne vous engagez pas en voiture sur une chaussée inondée.

Des règles à respecter pour préserver l'environnement

Pour ne pas nuire à l'environnement, il y a également quelques règles à suivre :