Carte grise et permis : dans l'Indre, fermeture des guichets en préfecture, les démarches se font directement en ligne

Finie l'attente en préfecture pour faire refaire votre permis de conduire ou pour obtenir une nouvelle carte grise. À compter du 30 octobre 2017, le guichet dédié à Châteauroux ferme. Les démarches ne se font plus qu'en ligne, ou dans différents points d'accueil dans l'Indre.

Inutile de vous rendre en préfecture pour faire faire (ou refaire) un permis de conduire ou une carte grise ! À Châteauroux, le guichet dédié n'existe plus, à compter du lundi 30 octobre. Et dès le 6 novembre, la mesure concernera toute la France.

C'est l'aboutissement du "Plan préfecture nouvelle génération", entamé il y a 2 ans, et qui a déjà abouti à la dématérialisation des procédures pour les demandes de cartes d'identité ou de passeport. Désormais, même chose pour les permis de conduire et pour les cartes grises : les démarches se font uniquement en ligne.

Tout passe désormais par le site www.ants.gouv.fr © Radio France - Adèle Bossard

Si vous avez une connexion internet et un ordinateur chez vous :

Il suffit de vous connecter au portail www.ants.gouv.fr/, pour "Agence nationale des titres sécurisés", de créer un compte et de cliquer sur la démarche souhaitée (carte grise ou permis de conduire). Vous scannez éventuellement les documents nécessaires, comme un justificatif de domicile ou une carte d'identité. Ça ne prend qu'une dizaine de minutes, et vous recevez le document directement chez vous, en recommandé par la Poste. La transmission des documents étant totalement informatisée, la démarche devrait être plus rapide.

Si vous n'avez pas d'ordinateur ou pas de connexion internet chez vous :

Il faut vous déplacer dans l'un des points d'accueil déployés dans le département de l'Indre. Il y en a en préfecture et en sous-préfecture, mais aussi dans certaines mairies dotées d'un espace numérique (aujourd'hui Buxeuil, Prissac, Gargilesse et Vigoux) ou dans les maisons de service au public (notamment celles d'Aigurande, Bélâbre, Chabris, Chaillac, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Mézières-en-Brennes, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Gaultier, Sainte-Sévère-sur-Indre, Tournon-Saint-Martin, Reuilly). Sur place, vous trouverez un ordinateur, une imprimante, et un médiateur pour vous aider dans vos démarches.

À noter également que les auto-écoles peuvent faire la démarche pour les permis de conduire, et que la plupart des garages peuvent faire la démarche concernant les cartes grises.

Quant à la dizaine d'agents du bureau circulation routière, qui s'occupaient jusqu'ici des démarches en préfecture, ils sont redéployés vers d'autres services. Notamment vers le cabinet du préfet, l'aide aux collectivités locales ou le bureau dédié aux étrangers.