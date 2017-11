Haute-Garonne : les guichets carte grise et permis de conduire de la préfecure ont fermé

Finies les files d'attente interminables à la préfecture pour faire un duplicata de votre permis de conduire ou demander votre nouvelle carte grise : dès lundi, il faudra vous connecter sur internet pour faire ces démarches. En Haute-Garonne, la préfecture a même anticipé la réforme d'une semaine.

Si vous vous rendez à la préfecture de la Haute-Garonne à Toulouse cette semaine avec votre dossier de demande de carte grise ou de permis de conduire, vous allez trouver porte close. Depuis lundi, les services sont fermés pour préparer la transition au tout numérique.

A partir de lundi 6 novembre, l'ensemble des démarches concernant le permis ou l'immatriculation d'un véhicule sera accessible uniquement sur internet, via deux sites : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr et immatriculation.ants.gouv.fr (pour les cartes grises). Pour faire votre demande, il faudra d'abord vous identifier, puis sélectionner votre démarche en quelques clics.Des vidéos expliquent également pas à pas les différentes étapes.

Pour le secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, Jean-François Collombet, il était temps que les préfectures entrent dans l'aire du numérique : "Cette réforme vise d'abord à simplifier la vie des gens, parce qu'entreprendre une démarche depuis son salon, ne plus prendre de congé pour se rendre au guichet, ne plus faire la queue, c'est une amélioration de la vie des gens."

Un dispositif d'accompagnement pour ceux qui ne sont pas familiers des démarches en ligne

Les personnes qui n'ont pas d'ordinateur chez elles ou celles qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie n'ont pas été oubliées. Elles pourront se rendre dans une des cinq Maisons de Services au Public du département (à Cadours, Nailloux, le Fousseret, Aurignac et Cierp-Gaud), où des personnels formés spécialement les aideront à accomplir les démarches. Certaines mairies ont également investi dans un point numérique où elles mettent un ordinateur et un scanner à disposition de leurs citoyens.

Plus de moyens pour d'autres missions de la préfecture

Cette réforme va aussi permettre de dégager du personnel pour d'autres missions de la préfecture. Sur les 80 agents qui accueillaient le public et traitaient les demandes en préfecture et dans les sous-préfectures, 50 vont continuer à traiter les dossiers qui arriveront par internet, et une trentaine va changer de coeur de métier, pour se diriger vers l'aide aux communes rurales, la lutte contre la fraude ou encore la sécurité.