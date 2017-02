CARTE - Guide Michelin 2017 : les étoilés près de chez vous en Centre-Val de Loire

Le célèbre guide Michelin a dévoilé son palmarès 2017 ce jeudi midi. En Centre-Val de Loire, 18 restaurants ont été récompensés, une table du Loir-et-Cher gagne une étoile, et un Tourangeau perd la sienne. Il y a toujours un seul deux étoiles dans la région, le Domaine des Hauts-de-Loire à Onzain.

Le guide Michelin 2017 compte 616 restaurants étoilés soit 16 de plus qu’en 2016. Pour ce cru, 70 tables gagnent des étoiles, tandis que 52 en perdent une ou plusieurs. Parmi les 57 nouveaux "une étoile" cette année, la table de Guillaume Foucault qui tient le Pertica à Vendôme. Et parmi les perdants, le restaurant La Roche Le Roy à Tours, ne conserve pas son étoile . La région Centre-Val de Loire compte donc toujours 18 étoilés et un seul deux étoiles, toujours dans le Loir-et-Cher, le Domaine des Hauts de Loire à Onzain.

Le Loir-et-Cher

Domaine des Hauts de Loire – Onzain, 2 étoiles

L’Orangerie du Château – Blois, 1 étoile

La Maison d’à Côté – Montlivault, 1 étoile

Grand Hôtel du Lion d’Or – Romorantin-Lanthenay, 1 étoile

ASSA – Blois, 1 étoile

L'Indre-et-Loire

Auberge du Bon Laboureur – Chenonceaux, 1 étoile

Les Hautes Roches – Rochecorbon, 1 étoile

Château de Pray – Amboise, 1 étoile

La Promenade – Le Petit-Pressigny, 1 étoile

Le Loiret

Auberge des Templiers – Les Bézards, 1 étoile

Le Lièvre Gourmand – Orléans, 1 étoile

La Gloire – Montargis, 1 étoile

Côté Jardin – Gien, 1 étoile

L'Eure-et-Loire

Le Georges - Chartres, 1 étoile

Le Cher

La Tour – Sancerre, 1 Étoile

Le Cercle – Bourges, 1 Étoile

L'Indre

Au 14 Février – Saint-Valentin, 1 étoile

Découvrez la carte des étoilés en Centre-Val de Loire ▼

Zoomez et déplacez-vous dans la carte ci-dessous pour découvrir et localiser les restaurants étoilés dans chacun des six départements de Centre-Val de Loire. En rouge, le seul deux étoiles de la région. En vert, le restaurant le Pertica à Vendôme qui gagne une étoile et en bleu, les restaurants une étoile.