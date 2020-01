CARTE - Guide Michelin 2020 : deux restaurants perdent leur étoile en Normandie

Le palmarès 2020 du célèbre guide gastronomique a été dévoilé ce lundi à Paris. Deux restaurants perdent leur étoile cette année : l'Auberge de la Pomme aux Damps (Eure) et Stéphane Carbone à Caen (Calvados). La région compte désormais 28 restaurants étoilés.

La Normandie n'est pas à la fête cette année dans le guide Michelin. Deux restaurants perdent leur étoile dans notre région : l'Auberge de la Pomme aux Damps dans l'Eure et le restaurant Stéphane Carbone à Caen. Le palmarès 2020 a été dévoilé ce lundi lors d'une cérémonie au pavillon Gabriel à Paris.

Le guide Michelin n'accorde pas de nouvelle distinction en Normandie qui compte désormais 28 restaurants étoilés. Trois chefs cuisiniers peuvent s'enorgueillir d'avoir deux étoiles au guide Michelin : Gill Tournade à Rouen, Jean-Luc Tartarin au Havre et Alexandre Bourdas du SaQuaNa à Honfleur.

Dans l'Eure, l'Auberge de la Pomme perd son étoile

William Boquelet chef de l'Auberge de la Pomme aux Damps, dans l'Eure, a perdu son étoile. Le guide Michelin l'avait distingué il y a 8 ans. William Boquelet a été prévenu par téléphone la semaine dernière, « La nouvelle fut terrible et inattendue », écrit-il dans un communiqué, « Ces huit années nous ont permis de nous améliorer. Nous acceptons leur décision (...). Une page se tourne, l'histoire continue ».

Stéphane Carbone perd son étoile à Caen

« Je n’apparaîtrai plus comme étoilé dans l’édition 2020 du Guide Michelin. Je me retire de la course aux étoiles ». C'est par ces quelques mots que le chef du restaurant qui porte son nom, Stéphane Carbone, a annoncé ce lundi la perte de son étoile sur sa page Facebook

« C’est un grand soulagement, de ne plus apparaître dans la tyrannie du jugement, de ne penser à rien d’autre qu’au plaisir de cuisiner, de satisfaire, de partager. De profiter de la vie tout simplement ! », écrit le chef cuisinier qui avait décroché sa première étoile en 2009.

« J’ai connu 10 ans d’étoiles, c’est assez pour constituer une constellation, et satisfaire une vie entière : je remercie le ciel de m’avoir donné cette opportunité dix années consécutives », poursuit Stéphane Carbone

Cette année, le guide Michelin récompense 628 restaurants, soit quatre de moins que l'édition 2019.

Dans le Calvados :

Le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge

à Beuvron-en-Auge Initial à Caen

à Caen À Contre Sens à Caen

à Caen Ivan Vautier à Caen

à Caen L'essentiel à Deauville

à Deauville Maximin Hellio à Deauville

à Deauville Château de Sully à Sully

à Sully Le 1912 à Trouville-sur-Mer

Dans l'Orne :

La Renaissance à Argentan

à Argentan Le Manoir du Lys à Bagnole-de-l'Orne

à Bagnole-de-l'Orne Auberge de la Mine à La Ferrière-aux-Étangs

Dans la Manche :

La Marine à Barneville-Carteret

à Barneville-Carteret Le Mascaret à Blainville-sur-Mer

à Blainville-sur-Mer Le Pily à Cherbourg-Octeville

à Cherbourg-Octeville Intuition à Saint-Lô

En Seine-Maritime :

Le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux

à Caudebec-en-Caux Les Voiles d'Or à Dieppe

à Dieppe Le Colombier à Offranville

à Offranville Rodolphe à Rouen

à Rouen L'Odas à Rouen

à Rouen Le Bec au Cauchois à Valmont

à Valmont Auberge du Dun au Bourg-Dun

au Bourg-Dun Au Souper Fin à Frichemesnil

Dans l'Eure :

La Licorne Royale à Lyons-la-Forêt

à Lyons-la-Forêt L'Auberge de la Pomme aux Damps

aux Damps Le Jardin des Plumes à Giverny

SaQuaNa à Honfleur

à Honfleur Jean-Luc Tartarin au Havre

au Havre Gill à Rouen

La carte des étoilés en Normandie

Sur la carte ci-dessous, retrouvez tous les restaurants étoilés en Normandie.