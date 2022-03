CARTE - Guide Michelin 2022 : découvrez les restaurants étoilés en Nouvelle-Aquitaine

Une, deux ou trois étoiles ? C'est la fin du suspense ce mardi 22 mars, avec le palmarès 2022 des Etoiles Michelin pour la France, révélé pour la première fois en dehors de Paris, à Cognac, en Charente. Découvrez ci-dessous la liste des étoilés en Nouvelle-Aquitaine.

Dans la région, cinq restaurants décrochent leur première étoile : La Rotonde, à Biarritz ; Maison Nouvelle, à Bordeaux ; Ekaitza, à Ciboure ; Le 1862, aux Eyzies-de-Tayac et Les Belles Perdrix, à Saint-Emilion. Le restaurant Lalique, à Bommes (Gironde), obtient directement deux étoiles.

"Le millésime 2022 est un très beau millésime qui reflète la diversité des cuisines que l'on peut trouver en France (...) mais aussi fera la place à une nouvelle génération de chefs qui ont pris le risque de se lancer, malgré le contexte, dans leur propre projet", explique Gwendal Poullennec, directeur du guide rouge, alors que les restaurateurs viennent de subir de plein fouet deux années de crise sanitaire.

Qualité de la table et des produits, maîtrise des techniques, harmonie des goûts, personnalité du chef exprimée dans l'assiette et régularité dans le temps et tout au long d'un menu : les critères d'évaluation "sont les mêmes partout dans le monde et depuis toujours", a-t-il précisé, avant de révéler le palmarès 2022.