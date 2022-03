CARTE - Guide Michelin 2022 : 23 restaurants étoilés en Normandie, pas de nouveau macaron dans la région

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022 ce mardi. En Normandie, le célèbre guide gastronomique n'a pas récompensé de nouveaux restaurants. On compte désormais 23 restaurants étoilés dont toujours un seul à deux étoiles.

Le guide Michelin a dévoilé ce mardi son palmarès 2022 en France.

On compte désormais 23 restaurants étoilés en Normandie : 22 à 1 étoile et un à 2 étoiles. Soit trois restaurants étoilés de moins par rapport à l'an passé. Et aucun nouvel établissement n'a obtenu de macaron dans la région.

Trois restaurants étoilés en moins

Trois restaurants ne figurent plus sur la liste des étoilés du guide Michelin. Le restaurant 1912 a fermé définitivement ses portes à Trouville-sur-Mer, dans le Calvados. Il avait ouvert en 2016 et avait décroché son étoile l'année suivante. Cette fermeture est la conséquence de la crise sanitaire.

Autre fermeture, celle de l'Auberge du Dun a fermé ses portes à Bourg-Dun en Seine-Maritime. Le chef Pierre Chrétien a pris sa retraite avec son épouse Nathalie. Il détenait son étoile depuis 1992. L’Auberge du Dun a eu le plaisir d'accueillir quelques personnes célèbres comme Catherine Deneuve, Jean-Pierre Marielle ou encore Nicole Garcia.

Le restaurant Rodolphe à Rouen a aussi fermé en août 2021. Son chef Rodolphe Pottier a pris cette décision à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et notamment le pass sanitaire.

Dans le Calvados :

Le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge

à Beuvron-en-Auge À Contre Sens à Caen

à Caen Ivan Vautier à Caen

à Caen L'essentiel à Deauville

à Deauville Maximin Hellio à Deauville

à Deauville Château de Sully à Sully

Dans l'Orne :

La Renaissance à Argentan

à Argentan Le Manoir du Lys à Bagnole-de-l'Orne

à Bagnole-de-l'Orne Auberge de la Mine à La Ferrière-aux-Étangs

Dans la Manche :

La Marine à Barneville-Carteret

à Barneville-Carteret Le Mascaret à Blainville-sur-Mer

à Blainville-sur-Mer Le Pily à Cherbourg-Octeville

à Cherbourg-Octeville Intuition à Saint-Lô

En Seine-Maritime :

Le Donjon-Domaine Saint-Clair à Etretat (Nouvel étoilé en 2021)

à Etretat (Nouvel étoilé en 2021) Le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux

à Caudebec-en-Caux Les Voiles d'Or à Dieppe

à Dieppe Le Colombier à Offranville

à Offranville L'Odas à Rouen

à Rouen Le Bec au Cauchois à Valmont

à Valmont Au Souper Fin à Frichemesnil

Dans l'Eure :

La Licorne Royale à Lyons-la-Forêt

à Lyons-la-Forêt Le Jardin des Plumes à Giverny

En Seine-Maritime :

Jean-Luc Tartarin au Havre

La carte des étoilés en Normandie

Sur la carte ci-dessous, retrouvez tous les restaurants étoilés en Normandie.

Une nouvelle étoile verte dans la Manche

Par ailleurs, six nouveaux restaurants ont été distingués de l'étoile verte Michelin à travers la France, ce qui porte leur nombre total à 87 dans l'Hexagone.

En Normandie, cette année, l'Auberge Sauvage à Servon (Manche), a été distinguée. Le restaurant a rejoint dans la région le Manoir de Rétival (Caudebec-en-Caux) et le Bec au Cauchois (Valmont), tous les deux en Seine-Maritime.

Une étoile du célèbre guide gastronomique selon ces critères décrits sur son site internet : "conversion bio, géothermie, potager géant, fermentation et ikejimé, retour à la campagne post-covid".