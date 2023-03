CARTE - Guide Michelin 2023 : aucun nouveau restaurant étoilé en Normandie, rétrogradation de quatre tables

Mauvaise année pour la Normandie : aucun restaurant n'a été primé par le guide Michelin qui a dévoilé ce lundi son palmarès 2023 .

Pire : quatre tables ont été rétrogradées. On ne compte plus que 20 restaurants étoilés dans la région contre 23 l'an passé. Et seulement des tables avec une étoile, plus aucune deux étoiles.

Trois restaurants étoilés en moins

Par rapport à l'an passé, trois restaurants ont perdu leur unique étoile : Le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge (Calvados), le Château à Sully (Calvados) et La Marine à Barneville-Carteret (Manche).

Aucun restaurant deux étoiles

Le seul restaurant deux étoiles en Normandie a perdu la sienne : le restaurant Jean-Luc Tartarin situé au Havre (Seine-Maritime) n'a plus qu'une seule étoile.

"Je suis un peu secoué", a confié le chef à France Bleu Normandie mardi dernier après avoir appris la mauvaise nouvelle.

Les restaurants une étoile dans le Calvados :

À Contre Sens à Caen

à Caen Ivan Vautier à Caen

à Caen L'essentiel à Deauville

à Deauville Maximin Hellio à Deauville

Les restaurants une étoile dans l'Orne :

La Renaissance à Argentan

à Argentan Le Manoir du Lys à Bagnole-de-l'Orne

à Bagnole-de-l'Orne Auberge de la Mine à La Ferrière-aux-Étangs

Les restaurants une étoile dans la Manche :

Le Mascaret à Blainville-sur-Mer

à Blainville-sur-Mer Le Pily à Cherbourg-Octeville

à Cherbourg-Octeville Intuition à Saint-Lô

Les restaurants une étoile en Seine-Maritime :

Jean-Luc Tartarin au Havre (perte de sa 2e étoile)

au Havre (perte de sa 2e étoile) Le Donjon-Domaine Saint-Clair à Etretat

à Etretat Le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux

à Caudebec-en-Caux Les Voiles d'Or à Dieppe

à Dieppe Le Colombier à Offranville

à Offranville L'Odas à Rouen

à Rouen Le Bec au Cauchois à Valmont

à Valmont Au Souper Fin à Frichemesnil

Les restaurants une étoile dans l'Eure :

La Licorne Royale à Lyons-la-Forêt

à Lyons-la-Forêt Le Jardin des Plumes à Giverny

