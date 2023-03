CARTE - Guide Michelin 2023 : découvrez les restaurants étoilés en Pays de la Loire

Le Guide Michelin a dévoilé sa sélection 2023 ce lundi en direct de Strasbourg. Au niveau national, 39 nouvelles tables ont obtenu une étoile cette année, portant à 630 le nombre de restaurants étoilés en France. Les Pays de la Loire sont particulièrement bien lotis cette année avec cinq restaurants qui ont décroché le précieux sésame. Au total, dans la région, on dénombre un premier restaurant trois étoiles, un restaurant deux étoiles et 21 restaurants une étoile.

Une troisième étoile pour La Marine

Les Pays de la Loire comptent désormais un restaurant trois étoiles : il s'agit La Marine à Noirmoutier . Le chef Alexandre Couillon, âgé de 47 ans, est apparu très ému en recevant sa distinction : "C'est notre étoile. C'est une histoire à deux, et avec nos équipes bien sûr". Ce chef à la cuisine de la mer et végétale, qui a ouvert son restaurant en 1999, avait reçu sa première étoile au Michelin en 2007, puis une seconde six ans plus tard. Il est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triples-étoilés à 29.

"Énormément d'émotion, c'est une surprise jusqu'au dernier moment, on est heureux, a déclaré Alexandre Couillon au micro de France Bleu. On va continuer e progresser parce que rien n'est acquis, mais c'est vraiment un travail accompli au fil des années avec des moments très hauts et d'autres très bas."

Dans la région, on compte également un établissement deux étoiles : le restaurant Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique).

Cinq nouveaux chefs étoilés en Pays de la Loire

Cinq restaurants ont obtenu leur première étoile cette année dans la région. Il y en a trois en Vendée : Les Reflets à La Roche-sur-Yon, L'Abissiou aux Sables-d'Olonne et Maison Desamy à Mareuil-sur-Lay-Dissais. Les deux autres sont situés en Loire-Atlantique : Les Cadets à Nantes et L'Épicurien - Abbaye de Villeneuve aux Sorinières.

Au total, on dénombre 21 restaurants une étoile en Pays de la Loire, soit sept en Loire-Atlantique, quatre dans le Maine-et-Loire et huit en Vendée. En Mayenne, l'Éveil des Sens reste le seul restaurant du département distingué par le célèbre Guide rouge. Même chose pour l'Auberge de Bagatelle en Sarthe.

Seul un restaurant perd sa distinction cette année : il s'agit du Castel Marie-Louise (Éric Mignard) à La Baule, qui avait retrouvé son étoile en 2021.

La carte des restaurants étoilés en Pays de la Loire

