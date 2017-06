CARTE INTERACTIVE - Journal de bord sur le Queen Mary 2 entre Saint-Nazaire et New York

Dans le cadre de la course The Bridge 2017, notre journaliste Anne Patinec a embarqué à bord du Queen Mary 2 pour une traversée de l'Atlantique vers New York. Après un départ en grande pompe de Saint-Nazaire, notre reporter raconte le quotidien de cette croisière singulière.

Après le départ en grande pompe du Queen Mary 2 de Saint-Nazaire ce dimanche 25 juin, le paquebot poursuit sa route vers New York, tranquillement. Le Queen Mary 2 fait la course contre quatre maxi-trimarans dans le cadre de la traversée The Bridge 2017. Arrivée prévue à New York : samedi 1er juillet. Notre reporter Anne Patinec a embarqué à bord du paquebot. Elle nous raconte le quotidien de cette croisière particulière.

