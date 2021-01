CARTE - La Bretagne, région métropolitaine la moins touchée par la surmortalité en 2020

L'épidémie de coronavirus a bien davantage épargné la Bretagne l'an dernier, selon les chiffres détaillés dévoilés ce vendredi par l'Insee. La région a connu une hausse de seulement 1% de la mortalité en 2020, par rapport à l'année précédente, contre 9% au niveau national. On y dénombre 36.078 décès en 2020, soit 454 morts supplémentaires comparé à 2019. Mais attention, l'Insee précise bien que ce sont encore des données provisoires, qui peuvent évoluer.

En Bretagne, la surmortalité est davantage marquée chez les 65 à 74 ans (+7% en un an), que chez les 85 et plus (1%). Le nombre de décès est en revanche en baisse chez les 25-49 ans (-3%). L'an dernier, il y a eu davantage de morts à domicile (+11%) et dans les établissements pour personnes âgées (+7%) qu'à l'hôpital ou en clinique (-3%).

Baisse de la mortalité dans les Côtes-d'Armor

C'est dans le Finistère que le nombre de morts a le plus augmenté l'an dernier dans la région (+3%) avec 10.776 décès en 2020. Des décès qui ont touché légèrement plus les femmes. L'Insee y a enregistré 6% de morts supplémentaires, par rapport à l'année précédente, chez les 65-74 ans.

Vient ensuite le Morbihan, avec une hausse de 2% de la mortalité en 2020 (soit 8.716 morts). Dans ce département, on constate une augmentation de 3% des décès chez les habitants âgés de 65 à 74 ans, et une baisse très importante chez les plus jeunes (-23% chez les 0-24 ans).

La mortalité est relativement stable en Ille-et-Vilaine (+1% soit 9.451 décès en 2020), avec là encore une hausse significative chez les personnes âgées de 65 à 74 ans, et une diminution importante chez les moins de 50 ans.

Enfin, le département des Côtes-d'Armor est le seul à voir sa mortalité baisser en 2020 (-1%, soit 7.135 décès). On enregistre même un repli significatif des décès chez les personnes âgées : -5% par exemple pour les habitants âgés de 75 à 84 ans.