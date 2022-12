CARTE - La population landaise augmente, découvrez le nombre d'habitants dans votre commune

Les Landaises et les Landais continuent d'être plus nombreux, selon le dernier recensement de l'Insee publié ce jeudi 29 décembre 2022. Il s'agit de la photo de la population en 2020 car l'Insee communique toujours des chiffres consolidés avec deux ans de recul. La population du département atteint, en 2020, 418 122 habitants. C'est 18 000 de plus qu'il y a six ans, en 2014. C'est également le 5e département de la région Nouvelle-Aquitaine et le 2e qui augmente le plus sa population dans la région, derrière la Gironde. La nouveauté, cette année, c'est que ce ne sont pas les villes côtières qui bénéficient le plus de cette hausse de la population.

La preuve en est que le top 3 des communes des Landes a changé : après Mont-de-Marsan et Dax, la 3e place du podium ne revient plus à Biscarosse, comme ces dernières années, mais à Saint-Paul-lès-Dax.

Autre exemple frappant, la ville de Soorts-Hossegor perd 8% d'habitants en 6 ans. De 3 800 habitants en 2014, la commune est passée sous les 3 500 en 2020.

Hormis Biscarosse et Hossegor, Mimizan, Lit-et-Mixe, Capbreton, Vieux-Boucau, Tarnos, Messanges et Seignosse attirent encore, mais moins qu'à une époque : la population y a augmenté de 3 à 6% ces 6 dernières années. La seule commune côtière à sortir du lot est Labenne : + 18% d'habitants ces six dernières années, on approche désormais des 7 000 habitants alors qu'il y en avait moins de 6 000 en 2014.

Les grandes gagnantes en termes de population dans notre département, ce sont les communes proches de la côte mais sans la vue sur l'océan : Tosse, Saubion ou Bénesse-Maremne, par exemple, ont vu leur population augmenter de 30 à 36% ces 6 dernières années.

