CARTE - Landes : la population toujours en hausse, nous sommes désormais 413 690 selon l'INSEE

Il y a d'abord cette barre symbolique régionale. La région Nouvelle-Aquitaine a dépassé les 6 millions d'habitants en 2019. Dans la région, il y avait exactement 6 010 289 habitants en 2019 soit 9,2% de la population française. Une population qui augmente dans la région comme dans notre département.

Le département des Landes dépasse la Dordogne

Nous sommes désormais 413 690 habitants dans les Landes selon les chiffres de l'Insee parus ce mercredi 29 décembre 2021. C'est le traditionnel point de fin d'année de l'Institut National de la Statistique sur l'évolution démographique. Attention, ce n'est pas une photo de la population en 2021 puisque l'Insee communique toujours des chiffres consolidés qui ont du retard. Ce sont ici les chiffres de 2019 qui deviennent officiels.

Capture d'écran du communiqué de l'INSEE - PF

Avec la deuxième dynamique démographique de la région (derrière la Gironde) le département passe devant la Dordogne et se place désormais au cinquième rang régional des départements en terme de population. Entre 2013 et 2019, la population landaise augmente chaque année en moyenne de 0,7%. C'est une augmentation de population portée par ce que l'on appelle le solde migratoire. Pour faire simple, si la population landaise baisse en terme de naissance par rapport aux décès, elle augmente grâce aux personnes qui s'installent dans notre département.

Mont-de-Marsan toujours en tête mais c'est la côte qui attire

Le podium des communes les plus peuplées des Landes reste identique :

Mont-de-Marsan compte 29 807 habitants. Sur 7 ans, la commune a perdu 4,87% de sa population (même s'il elle gagne 124 habitants entre 2018 et 2019) Dax compte 20 843 habitants avec une très légère hausse sur les 7 dernières années (+0,32%). Biscarrosse compte 13 947 habitants avec une très légère baisse sur les 7 dernières années (0,26%).

La commune de Biscarrosse a donc arrêté son explosion démographique (14 200 habitants en 2014 et une hausse de 16% entre 2017 et 2013) et se retrouve désormais talonnée par Saint-Paul-lès-Dax qui compte 13 381 habitants en 2019.

En terme de dynamique, il est à noter que la côte reste la partie la plus attractive du département au dépend de l'intérieur des terres avec quelques exceptions (Campet-et-Lamolère voit sa population augmenter de 51% entre 2013 et 2019, c'est le record départemental).

Sur la côte, avec des villes comme Biscarrosse qui s'est stabilisée et Soorts-Hossegor qui perd des habitants (-9% sur 7 ans), ce sont les villes dites de deuxième rideau face à l'océan qui ont la plus forte dynamique (les prix de l'immobiliers expliquent en partie cette situation). Les communes de Benesse-Maremne et Labenne sont toujours en forte croissance tout comme Gastes, Tosse ou Azur.