CARTE - Les brocantes organisées prochainement près de chez-vous en Dordogne

C'est le retour des brocantes et des vide-greniers ce dimanche en Périgord. Après deux mois d'interdiction, elles peuvent de nouveau se tenir : la préfecture de la Dordogne a donné son autorisation la semaine dernière. Il est donc possible d'arpenter les étals et de chiner de vieux objets en respectant le port du masque et les gestes barrières.

à lire aussi Déconfinement en Dordogne : vide-greniers et brocantes peuvent reprendre dès ce jeudi avec masque obligatoire

Ce dimanche 30 mai, il n'y a qu'une brocante en Dordogne. Elle est organisée à Biras, place de la salle des fêtes entre 6h et 17h. 70 exposants seront présents.

Brocantes et vide-greniers du mois de juin