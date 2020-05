CARTE - Déconfinement : voici les communes autorisées à rouvrir leurs plages en Nouvelle-Aquitaine

Se promener pieds nus ou faire son jogging sur le sable, retourner à l'eau surfer : c'est à nouveau possible dès ce week-end sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. La majorité des plages de la région peuvent rouvrir, les maires concernés ayant obtenu au cours de la semaine le feu vert des préfectures.

Seules les activités non-statiques sont autorisées, comme la balade, le surf ou le jogging, c'est le principe de "plage dynamique", tout en respectant les gestes barrières et règles de distanciation sociale.

La carte des communes autorisées à rouvrir leurs plages.

En bleu, celles qui rouvrent les plages ce week-end, en orange, celles dont la réouverture des plages est différée.

Au Pays basque, ce sont six communes qui sont autorisées à rouvrir leurs plages ce week-end.

Dans les Landes, 11 communes du littoral ont obtenu des dérogations pour rouvrir leurs plages dès ce samedi.

En Gironde, de La Teste jusqu'à la pointe du Médoc, les maires de 19 communes du littoral ont reçu le feu vert jeudi soir de la préfecture pour une réouverture dès ce samedi de 150 plages.

En Charente-Maritime, 22 communes du littoral pourront accueillir à nouveau du public ce week-end, soit une centaine de plages au total.

Baignade, surf et jogging autorisés

Mais pas question de bronzer tout l'après-midi sur sa serviette, ou d'organiser un pique-nique ou apéro entre amis. Les maires s'engagent à respecter le principe de "plages dynamiques", autrement dit, interdiction de rester statique. Des mesures de filtrage des entrées ou flux de circulation pourront être mis en place. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros.

En Gironde et au Pays basque, l'accès aux plages est autorisé de 6h à 19h, et uniquement pour la balade, la baignade et les activités sportives comme le surf ou la voile, dans le respect des règles de distanciation sociale et gestes barrières.

à lire aussi Déconfinement en Gironde : les enfants pourront faire des châteaux de sable se réjouit le maire d'Andernos

Les plages ouvriront plus tard dans les Landes : de 9h à 19h. Certaines communes peuvent également aménager leurs horaires, à l'image de Tarnos où l'accès est autorisé de 11h à 18h. Passé le test du week-end, il n'est pas exclu que certains maires étendent les horaires, notamment pour les week-ends de l'Ascension et la Pentecôte.

En Charente-Maritime, les horaires d'ouverture vont de 6h à 20 h en général.

Qui peut aller à la plage ?

Il faudra tout de même respecter les règles de déplacement, inclues dans le plan de déconfinement du gouvernement, si vous voulez fouler le sable ce week-end.

Autrement dit, vous pouvez aller à la plage de votre choix, si elle se trouve dans votre département de résidence, ou dans un autre département mais dans un rayon de 100km maximum autour de votre lieu d'habitation (à vol d'oiseau).