CARTE - Lancer de tongs, d'espadrilles, cri du cochon : découvrez les concours insolites du Sud-Ouest

Vous pensiez avoir tout vu dans votre vie ? France Bleu va vous surprendre ! Alors qu'approche le concours international du lancer de tongs en Gironde, un des plus grands concours sportifs et insolites du département, votre radio vous propose de découvrir grâce à notre carte interactive les championnats "pas comme les autres" du Sud-Ouest. Et on va vous en mettre plein les yeux. Saviez-vous qu'il existait un concours de lancer de graines de melon dans le Lot-et-Garonne, une compétition de lancer de cruches en Gironde ou un concours de cri du cochon dans les Hautes-Pyrénées ? Suivez le guide, France Bleu vous emmène découvrir les plus insolites des championnats qui font (aussi) la richesse de notre région.

Nos 8 concours préférés

Championnat du monde de lancer de tongs - Gironde

Il est considéré par les Girondins comme THE concours. Après trois ans d'absence, le championnat du monde de lancer de tongs fait son grand retour à Hourtin dans le Médoc ce dimanche 7 août 2022. Attention, il ne s'agit pas de lancer sa tong avec les mains ! Il faut l'enfiler au pied comme au camping et lancer sa jambe bien fort en avant. Votre tong doit arriver la plus loin possible ! Un conseil : échauffez-vous bien pour éviter le claquage.

Le tir le plus long, le record de 2015, reste imbattu à 39,56 mètres.

Le championnat du Pays basque du lancer d'espadrilles - Pyrénées-Atlantiques

Pas de jaloux, l'espadrille aussi a le droit a son concours ! Organisé tous les ans lors des fêtes de Bayonne par la peña Or Konpon, vingt-trois équipes se sont affrontées cette année. Les règles sont simples : on lance avec le pied de son choix et l'espadrille doit tomber entre les démarcations. Celui qui lance le plus loin gagne ! Cette année, Jérôme a établi le record de lancer à 28,80 mètres.

Le lancer d'espadrilles est aussi à l'honneur en Béarn, à l'occasion de la Piperadère, une grande fête qui célèbre la piperade, la spécialité de la région. Salies-en-Béarn organise mi-août le championnat du MONDE du lancer d'espadrilles.

Le concours international du cri du dindon - Dordogne

Exit Lascaux ! La pépite de la Dordogne se trouve à Varaignes en Périgord Vert. Dans ce petit village de moins de 400 habitants, la mairie organise la foire aux dindons mais surtout le concours international du cri du dindon ! Un championnat aussi connu sous le nom de "concours de glouglou". Les adversaires se présentent devant le public un par un pour entonner leur meilleure imitation du dindon. C'est étonnant mais très très drôle. On vous conseille de revivre l'édition 2021 et la victoire de Catherine, ici. Son glouglou vaut son pesant d'or.

Le championnat du monde des cracheurs de graines de melon - Lot-et-Garonne

Vous aimez le melon ? Vous adorerez le championnat du monde des cracheurs de graines de melon de Fréchou, à une dizaine de kilomètres de Nérac, commune réputée pour ... ses melons. Créée en 1980, la compétition fait son grand retour le dimanche 21 août prochain à 16h30. Chaque participant se place sur la ligne dans le mélodrome (c'est comme un boulodrome mais pour les melons) et doit cracher un pépin le plus loin possible. Le record du monde est détenu par un Agenais avec un jet à 13 mètres. Il a détrôné le précédent record de 1977. On espère qu'il n'a pas pris le melon ?

Le championnat de France du cri du cochon - Hautes-Pyrénées

C'est sans doute l'un des plus connus ! Il est organisé lors de la Pourcailhade à Trie-sur-Baïse : le championnat de France du cri du cochon. Plusieurs candidats, souvent recouverts d'un joli costume rose de goret, se produisent devant un jury et le public. Celui qui grogne le mieux gagne !

Le champion de France en titre est et restera sans doute pour un bon moment le Manchois Noël Jamet. Il a remporté le concours six fois et a même été sacré champion du monde à dix reprises. On vous laisse admirer le talent de Noël Jamet dans cette vidéo ⤵

Le championnat européen de tir aux armes préhistoriques - Charente-Maritime

Envie de vous la jouer homme ou femme préhistorique ? On a ce qu'il faut dans notre besace ! Une des manches du championnat européen de tir aux armes préhistoriques est organisée par le Paléosite tous les ans à Saint-Césaire en Charente-Maritime. La dernière édition a eu lieu les 4 et 5 juin derniers. Les concurrents s'affrontent sur un parcours de plusieurs dizaines de cible. Les participants sont armés d'arcs et de flèches et peuvent également pratiquer le tir au propulseur, une technique de chasse du paléolithique née il y a 19.000 ans

"La compétition regroupe des amateurs passionnés, de nombreux responsables et agents de sites préhistoriques français mais attire aussi de plus en plus de familles novices" peut-on lire sur le site internet du Paléosite.

L'élection du Roi des Menteurs - Lot-et-Garonne

À Moncrabeau, la capitale internationale des menteurs, on sait travestir la vérité ! Chaque premier dimanche d’août, la commune, à travers son Académie des Menteurs perpétue cette vieille tradition gasconne du XVIIIe siècle en organisant le Festival des menteurs qui voit l’élection et le sacre annuel du "Roi des menteurs". Les candidats doivent réciter devant les membres de l'Académie un texte mêlé d'humour, de vérité... et de mensonges. "Chaque académicien, muni d’une salière et d’une cuillère en bois, attribue de deux à dix cuillères de sel en fonction de sa perception de la menterie" expliquaient nos confrères du Républicain lors de l'édition 2019. "L’ensemble des contenants est pesé en fin d’après-midi" précisaient-ils. Celui qui a récolté le plus de sel est élu Roi des Menteurs. La prochaine édition se tient le 7 août 2022.

Election de Monsieur Ordinaire France - Landes

L'élection de Monsieur Ordinaire France est un concours de beauté qui veut en finir avec le culte des corps bodybuildés ! Il a été organisé à Capbreton dans les Landes mi-juillet cette année. Le gagnant a remporté un contrat de mannequinat d'un an avec la marque Budgy Smuggler (organisatrice du concours), un panneau d'affichage dans la ville du vainqueur et un voyage en Australie en 2023.