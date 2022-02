Des convois de la liberté sont prévus ce vendredi dans le Nord et le Pas-de-Calais pour rejoindre la capitale. Ils protestent contre le pass vaccinal et les restrictions sanitaires. Le pouvoir d'achat est aussi au coeur de leurs revendications.

CARTE - Les convois de la liberté : plusieurs départs ce vendredi dans le Nord et le Pas-de-Calais

Plusieurs convois de la liberté vont partir du Nord et du Pas-de-Calais ce vendredi. Ils prendront la direction de Paris. Inspiré du mouvement né au Canada, les convois de la liberté veulent dénoncer le pass vaccinal et plus globalement les restrictions sanitaires mais aussi la baisse du pouvoir d'achat, notamment la hausse du prix du carburant.

Un mouvement qui inquiète les autorités même si on ne sait pas quelle ampleur il aura et quelles perturbations il entrainera sur les routes de notre région. Le préfet de police de Paris n'a pas trainé. Il a interdit l'accès à la capitale, invoquant le risque de troubles à l'ordre public.

Plusieurs départs sont prévus ce vendredi matin. Les cortèges nordistes partiront dès 6H30 de Calais et 8H30 de Lille. Le défilé de camions et de voitures passera par Arras, Amiens puis Beauvais pour espérer rejoindre Paris vers 19h.

Découvrez les itinéraires sur notre carte interactive ainsi que les lieux et horaires de départs.