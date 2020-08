CARTE - Les finances publiques ferment des trésoreries et des services dans l'Eure

Sept services des finances publiques vont fermer à la fin de l'année dans l'Eure. L'administration fiscale se réorganise et assure "plus de proximité". Une réorganisation qui a parfois du mal à passer.

Au 31 décembre 2020, il n'y aura plus de trésoreries à Bourg-Achard, Charleval, Gisors, Rugles et Val-de Reuil. Fermés également le service des impôts des entreprises de Vernon et le service des impôts des particuliers (ancien centre des impôts) de Louviers. La direction départementale des finances publiques de l'Eure restructure ses services dans le cadre d'un nouveau réseau de proximité, présenté le 2 juillet 2020."Il n'y aura plus de proximité pour les usagers" dénonce Isabelle Laurent, la secrétaire départementale du syndicat Solidaires Finances Publiques 27 qui rappelle "il y a une vingtaine d'années, on avait une trésorerie par canton".

"Nos procédures évoluent fortement" rétorque Jean-Luc Brenner, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure, "pour le recouvrement de l'impôt, on a le prélèvement à la source, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux. Pour les collectivités locales, on dématérialise tous les actes qui permettent l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes". Autant de raisons pour justifier l'organisation d'un nouveau réseau de proximité, entériné en décembre 2019 par la signature d'une charte d'engagements entre la direction départemental des finances publiques, le conseil départemental et le préfet de l'Eure.

Les pratiques des usagers évoluent beaucoup, la crise sanitaire a fait aussi accélérer l'échange à distance avec l'administration - Jean-Luc Brenner

Et le directeur départemental de citer quelques chiffres : "l'année dernière, c'était 48% au guichet, 35% au téléphone et 17% sur internet. Depuis le début de l'année 2020, le guichet ne représente plus que 23%, le téléphone 46% et internet 36%". Isabelle Laurent, la secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques 27 ne nie pas cette baisse de la fréquentation mais"les usagers ont toujours besoin de trouver un interlocuteur de proximité".

Il y a une grosse frange de la population qui n'a pas accès aux outils numériques - Isabelle Laurent

Les espaces France Services, nouveau point d'accueil

Pour pérenniser sa présence sur tout le département, la direction des finances publiques de l'Eure veut s'appuyer sur les espaces France Services."Ils ne sont pas encore très développés, on va fermer nos structures alors que les services qui sont sensés nous remplacer ne sont pas encore ouverts" s'emporte Isabelle Laurent. La syndicaliste estime que "dans ces espaces France Services, ça va surtout être des personnes qui vont aider les usagers à se connecter au service impots.gouv.fr, à aller sur internet pour faire leurs démarches mais en aucun cas ne pourront répondre à des questions techniques". Jean-Luc Brenner en est lui convaincu, cette nouvelle organisation, "c'est plus de proximité" notamment pour le conseil financier, fiscal, juridique et budgétaire auprès des élus locaux. Parmi les fermetures programmées, le service des impôts des entreprises de Vernon au 31 décembre 2020 et celui de Pont-Audemer un an plus tard. Les missions foncières et cadastrales seront également, au 1er septembre 2020, concentrées sur un seul service installé à Louviers. Les finances publiques s'appuient aussi sur le réseau des buralistes, chez qui les contribuables peuvent aussi désormais payer une partie de leurs impôts."Ça peut être vu comme un plus par les usagers qui n'ont plus à se déplacer à la trésorerie" reconnaît Isabelle Laurent mais qui dénonce toutefois "l'externalisation d'une mission régalienne confiée à la Française des Jeux".

D'ici à la fin 2021, 21 trésoreries ou services des finances publiques fermeront dans l'Eure. Il n'y en aura pas d'autres avant 2027.