CARTE : les routes de Dordogne qui pourraient repasser à 90 km/h

Périgueux, France

Emmanuel Macron s'est donc dit favorable à des aménagements sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. C'était ce mardi dans l'Eure, à l'occasion du lancement du grand débat national. Pour dit-il, que la mesure soit "mieux acceptée". Il pourrait donc autoriser les départements notamment à étudier les limitations de vitesse au cas par cas. Justement, il y a un peu moins d'un an, le 29 mars 2018, le conseil départemental de Dordogne votait une motion pour demander le maintien de certaines routes du Périgord à 90 km/h.

La Dordogne rejoignait à l'époque une liste de 30 autres départements de France qui avaient voté le même type de motion.

Aujourd'hui, en Périgord, le président du département demande toujours le maintien à 90 de certaines routes. Plus précisément les routes de plus de six mètres de large dotées d'un double marquage. Cela représente environ 1 200 km d'asphalte. Soit 1/4 du réseau routier départemental et 10% du réseau routier global du Périgord (routes communales comprises).

Cela concernerait par exemple la D710 la route du Bugue, la D675 vers Nontron, la D708 entre Sainte Foy-la-Grande et Ribérac, la D939 entre Chancelade et Brantôme ou la voie de la vallée le long de la Dordogne.

Pas moins de décès

Depuis le premier juillet dernier, la quasi totalité des 5 000 km de routes départementales sont désormais limitées à 80. La Dordogne est d'ailleurs le département de France le plus impacté par cette mesure. Germinal Peiro, le président du conseil départemental s'engouffre donc dans la porte entrouverte par le chef de l'Etat.

Il promet de soumettre au vote de son assemblée un retour rapide à 90 sur le réseau structurant.

"Moi je suis prêt à expérimenter si le président de la République revient sur cette décision du gouvernement, je re-soumettrai cela à l'assemblée départementale bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi mes collègues changeraient d'avis, car nous avions voté la motion à l'unanimité" dit-il.

Selon le président du département, "nous avons constaté que rouler derrière les camions et ne pas pouvoir les doubler, c'est une réalité" dit Germinal Peiro. Et il ajoute : "sur les grandes routes, quand c'est confortable, quand c'est bien large, bien tracé, bien droit, 80 km/h, c'est vraiment peu". "Et puis il y a des chiffres. Malheureusement, cette mesure n'a rien apporté en terme de décès. Puisque on a relevé pendant le deuxième semestre 2018 trois décès accidentels de plus qu'en 2017"dit le président.