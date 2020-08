CARTE - Masque obligatoire : les communes landaises concernées jusqu'au 15 septembre

Plusieurs communes des Landes, essentiellement sur le littoral, ont pris des arrêtés municipaux pour rendre le port du masque obligatoire dans certaines rues et places très fréquentées. Certains devaient expirer, mais depuis ce samedi, un arrêté préfectoral proroge ces arrêtés d'un mois.

Le masque est obligatoire dans rues et places très fréquentées de Soorts-Hossegor

Depuis ce samedi 15 août, un arrêté préfectoral est entré en vigueur dans les Landes. Il porte sur l'obligation du port du masque dans l'espace public des communes du département. Cet arrêté, valable un mois, c'est à dire jusqu'au 15 septembre, indique les lieux extérieurs où le port du masque est désormais obligatoire, sous peine d'être verbalisé.

Tous les événements de plein air sur la voie publique

Ainsi, partout dans les Landes, toute personne âgée de plus de 11 ans doit porter un masque lorsqu'elle participe à un événement de plein air sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public et créant une concentration de personnes. Il s'agit, par exemple, des marchés non couverts, des vide-greniers, des fêtes publiques, des festivals, ou encore des animations de rue.

L'arrêté préfectoral prend le pas sur les arrêtés municipaux

D'autre part, les arrêtés municipaux pris depuis quelques jours ou semaines par plusieurs communes de la côte sont prorogés par cet arrêté préfectoral. Par exemple, à Soorts-Hossegor le port du masque obligatoire, qui devait s'arrêter le 17 août, est prolongé jusqu'au 15 septembre. Même chose à Capbreton, où l'arrêté municipal était valable jusqu'au 23 août, à Mimizan où la mesure devait être en vigueur jusqu'au 31 août, ou jusqu'au 1er septembre à Biscarrosse.

Dans toutes ces communes, ainsi que Seignosse, Vieux-Boucau, Moliets-et-Mâa, Mont-de-Marsan ou bien avenue de l'Océan à Contis (Saint Julien-en-Born), le port du masque est donc obligatoire dans certains secteurs jusqu'au 15 septembre.

La gendarmerie des Landes prévient, après une phase de pédagogie, elle passe à la verbalisation. Ceux qui ne respectent pas la règle risquent 135 euros d'amende. Mais, cela peut monter jusqu'à 3.750 euros d'amende, six mois d'emprisonnement et du travail d'intérêt général, s'il y a plus de trois verbalisations dans un délai de 30 jours.