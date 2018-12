CARTE - Démographie : les 40 villes les plus peuplées de Normandie

Normandie, France

La population normande a peu évolué entre 2011 et 2016 avec 3.336.000 habitants enregistrés par l'Insee au 1er janvier 2016, c'est une hausse de 0,1%. L'institut de la statistique et des études économiques publie les chiffres officiels de la population française, commune par commune ce jeudi 27 décembre. Dans le détail, le nombre d'habitants est en hausse en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans l'Eure. Il baisse dans la Manche et dans l'Orne.

L'évolution de la population en Normandie et département par département entre 2011 et 2016. - Infographie transmise par l'Insee

Quarante villes de plus de 10.000 habitants

La ville la plus peuplée de Normandie est Le Havre avec 170.352 habitants, suivent Rouen (110.117), Caen (105.403), Cherbourg (80.076) et Evreux (48.899). Toutes ces villes ont cependant perdu des habitants par rapport aux chiffres enregistrés en 2011 par l'Insee.