CARTE - Où admirez des feux d'artifices en Bretagne ce week-end du 15 août ?

Entre la pandémie de coronavirus et les conditions météo, peu de villes organisent des feux d'artifices en Bretagne pour ce week-end du 15 août. Il y aura quatre feux d'artifices dans les Côtes-d'Armor et quatre dans le Morbihan., un seul dans le Finistère et aucun en Ille-et-Vilaine.

Les feux d'artifices dans les Côtes-d'Armor :

Binic-Étables-sur-mer, le feu sera tiré sur la plage du moulin, samedi 14 août.

Lézardrieux, le feu sera tiré du port, dimanche 15 août.

Erquy, le feu sera tiré sur la plage du centre-ville, dimanche 15 août.

Saint-Quay-Portrieux, le feu sera tiré sur la place du casino, dimanche 15 août.

Les feux d'artifices dans le Morbihan :

Ploërmel, le feu sera tiré sur la place de la gare, samedi 14 août.

Belle-Île, le feu sera tiré su rla plage des sables, dimanche 15 août.

Arzon, le feu tiré sur la port Navalo, dimanche 15 août.

Carnac, le feu sera tiré sur le port-en-Dro, dimanche 15 août.

Les feux d'artifices dans le Finistère :

Saint-Pol-de-Léon, le feu sera tiré depuis la route Sainte-Anne, à 23 heures, dimanche 15 août.

En Ille-et-Vilaine, aucune ville n'organise de feux d'artifices.