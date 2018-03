Plusieurs animations sont organisées pendant ce week-end prolongé en Dordogne. On vous donne quelques bonnes idées pour aller ramasser des œufs en chocolat.

Dordogne, France

Des chasses au trésor sont organisées samedi, dimanche et lundi dans les châteaux et jardins périgourdins. Vous pourrez vous promener avec votre panier dans les jardins du manoir d'Eyrignac, au château de Sauveboeuf ou encore dans le jardin de Marqueyssac, à Vézac. Dans les jardins panoramiques de Limeuil, vous pourrez vous initiez à la teinture sur œuf et repartir avec votre création.

A Périgueux, samedi après-midi, la mairie organise pour une chasse aux œufs sur le thème d'Alice au Pays des merveilles. Les enfants devront résoudre des énigmes et réaliser des épreuves pour accéder aux chocolats.

Chasse dans les rues de Sarlat

A Sarlat, la traditionnelle chasse aux œufs dans les rues sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir la vieille ville. Et il faudra ouvrir l’œil : le premier qui trouvera un œuf à l'effigie de Lascaux 4 gagnera une entrée au musée.

Pour les amateurs d'enquêtes et d'énigmes, rendez-vous à La Roque Gageac, en Périgord noir, où une chasse aux œufs façon Cluédo est organisée.

Enfin, pour ceux qui croient que la cueillette des oeufs en chocolat est réservée aux enfants, détrompez-vous ! Pendant tout ce weekend prolongé, au château de Bridoire, à Ribagnac, vous pourrez faire la course à celui qui en ramassera le plus. Et un parcours sera dédié aux adultes.

