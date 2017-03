CARTE - Où et comment sera déployée la fibre optique dans toute la Corrèze d'ici 2021

Le processus s'accélère pour que tous les foyers de Corrèze soient raccordables à la fibre optique en 2021, date promise par le conseil départemental, maître d'oeuvre. Une carte est définie, et les zones qui n'ont pas internet, ou très mal, seront desservies en premières.

L'objectif est ambitieux : [que tous les foyers, toutes les entreprises et tous les pylônes de téléphonie mobile soient raccordés à la fibre optique d'ici 2021 en Corrèze](http://Tous les foyers, toutes les entreprises et tous les pylônes de téléphonie mobile seront raccordés d'ici 2021). Et pour que le calendrier soit tenu, le conseil départemental, qui porte le projet, va lancer dans les prochains jours le premier appel d'offres "conception et réalisation" pour un choix d'entreprises à l'été et des premiers travaux d'ici la fin de l'année de 2017. Ce déploiement aérien de la fibre coûtera près de 160 millions d'euros (50 millions Etat, environ 50 millions Région, le reste à la charge du Département et des communautés de communes).

Les zones à faible débit d'Internet desservies en premier

Le schéma d'ingénierie pour le déploiement en quatre ans vient d'être arrêté. C'est ce document qui dictera comment ça va se faire. "On commencera par les zones qui ont un très faible débit à l'heure actuelle", explique la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'aménagement numérique. "Parce qu'on s'affiche en vrai défenseur de la ruralité. Pour nous, ça n'est pas un argument électoral", martèle Hélène Rome. Au total, près de 100.000 prises seront posées d'ici 2021 pour que 100% de la Corrèze soit raccordable (le déploiement est géré par Orange dans les agglomérations de Brive et Tulle).

Revoici la carte de déploiement de la fibre optique d'ici 2021 en Corrèze - © conseil départemental de Corrèze

"La fibre n'est pas faite que pour les jeunes"

Le département table sur un quart des foyers et entreprises effectivement raccordés dans les trois ans. "Je lance un appel à l'ensemble des ruraux", dit le président du conseil départemental, parce que le prix du déploiement est très élevé (de 1.600€ à 2000€ par prise, contre 300€ à 500€ en ville) alors il faudra que les Corréziens se raccordent. "On ne peut pas avoir des discours alarmistes, dire que les ruraux ne sont jamais pris en compte, et, le jour où on les prend en compte par une politique publique, ne pas renvoyer l'ascenseur en ne changeant pas son abonnement ou en en prenant pas un alors qu'il ne coûte pas plus cher que celui du bas débit aujourd'hui" lâche Pascal Coste qui exhorte toute la population à le faire. "Il est important que les troisième et quatrième âges soient utilisateurs de la fibre. La fibre n'est pas faite que pour les jeunes et ceux qui ont une dextérité élevée du pouce." Il évoque, par exemple, les usages et les applications à venir pour le maintien à domicile ou les fermes connectées notamment.

Campagnes d'élagage et d'adressage nécessaires

Sauf que ce vaste déploiement n'est pas sans conséquence : une grande campagne d'élagage des arbres au bord des routes départementales et communales sera lancée dans toute la Corrèze où un important travail d'adressage devra également être mené. Il faudra que tous les foyers aient une réelle adresse, y compris dans les villages et hameaux. "Pour avoir une adresse fibre, on ne peut pas avoir simplement le nom du village et dix personnes qui répondent à la même adresse", détaille Pascal Coste. "Il faut, forcément, avoir le un, le deux, le trois, etc. Il faudra effectivement s'urbaniser sur ce plan." Le président du conseil départemental souhaite que la Corrèze devienne un laboratoire en France en matière de fibre optique sur tout un territoire.