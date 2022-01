CARTE - Où jeter son sapin de Noël près de chez vous en Dordogne

Le nouvel an est passé, on pense déjà à la rentrée. Il y a ceux qui vont garder leur sapin jusqu'au bout, jusqu'à la dernière épine. Et les autres, qui n'en peuvent plus de passer et repasser l'aspirateur. En Dordogne, on peut jeter son sapin dans les déchetteries du département. Mais quatre villes mettent en place des points de collecte de proximité, plus faciles d'accès. A Bergerac, huit points de collecte sont disponibles depuis le 30 décembre. A Périgueux et Montpon-Ménestérol, ainsi que Coulounieix-Chamiers, la collecte commencera à partir du lundi 3 janvier.

Retrouvez les points de collecte sur notre carte