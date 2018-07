Plusieurs grands écrans sont installés dans le nord Franche-Comté pour pouvoir suivre la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie. Retrouvez ces différents écrans sur notre carte interactive.

Franche-Comté, France

Pour suivre la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, dimanche 15 juillet 2018, vous aurez le choix dans le nord Franche-Comté. Vous pouvez opter pour une ambiance champêtre à Bouhans-lès-Lure, ou une ambiance plus citadine dans les fan zone de Belfort et de Montbéliard. Retrouvez les différents écrans installés dans le nord Franche-Comté sur notre carte interactive ci-dessous.

[CARTE NON EXHAUSTIVE]