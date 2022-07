Les meilleurs spots pour se baigner en Dordogne pendant la canicule

La Dordogne regorge de rivières et de lieux de baignade plus ou moins connus pour survivre aux températures caniculaires des prochains jours.

La vague de chaleur s'intensifie en Dordogne, avec jusqu'à 40 degrés attendus dans le département ce lundi 18 juillet. Pour survivre à la forte hausse des températures, rien de tel que se baigner pour se rafraîchir. Et ça tombe bien car la Dordogne compte de nombreux lacs, étangs et rivières. Certains bien connus des habitants et des vacanciers, d'autres beaucoup plus discrets.

Des idées de lieux pour se rafraîchir

Matthieu Mercier, un Périgourdin passionné de nature, a publié un livre l'année dernière. Intitulé Baignades et pique-niques au fil de l’eau en Périgord, il y a listé plus de 150 lieux de baignade. En voici quelques un, aux quatre coins du département, qui vous permettront de passer l'été au frais.

Les gorges de l'Auvézère en Périgord vert

Vous pouvez descendre au Saut Ruban depuis le village de Saint-Mesmin. Pour trouver un coin plus tranquille, il faut descendre l'Auvézère en rive gauche jusqu'au pont du Moulin. Les bassins ne manquent pas. Un peu plus près de Périgueux, direction la forge d'Ans près de Cubjac, au confluent de l'Auvézère et du blâme.

Baignade dans la Dronne en Périgord blanc

Chacun connaît le pont de l'isle ou Renamont sur la Dronne. Mais Matthieu Mercier propose de s'éloigner un peu de Périgueux, et d'aller vers Ribérac, du côté de Corneguerre et Montagrier. L'eau y sera bien fraîche.

L'eau des exsurgences en Périgord noir

Pour changer des plages de la Roque-Gageac de Limeuil ou du Buisson-de-Cadouin, direction Castelnaud-la-Chapelle, à la confluence entre le Céou et la Dordogne. L'eau y est turquoise, bien fraîche autour de 12-14 degrés, et avec en prime, vue sur le château. Autre exsurgence : le Coly, près de Terrasson.

La Dordogne en Périgord pourpre

En Bergeracois, il y a les étangs bien sûr, le lac de Pombonne mais aussi les rives de la Dordogne avec des plages de sable roux et un tout petit peu plus loin, Pessac-sur-Dordogne.