CARTE - Où se baigner sur une plage surveillée dans le département de l'Hérault cet été ?

Leur ouverture totale, de tous les postes de secours, était attendue ! Ils sont enfin ouverts, depuis début juillet, pour permettre la surveillance des plages et lacs de l'Hérault et assurer la sécurité des nageurs locaux mais aussi des nombreux touristes.

Certains se demandaient quand est-ce que les postes de secours, compétence municipale, allaient ouvrir sur le littoral héraultais cet été. Quelques uns ont ouverts un peu plus tôt comme à Carnon ou encore Palavas-les-Flots, mais ce n'est qu'en ce début juillet que tous, 78 au total, sont officiellement ouverts. Ce vendredi 1er juillet, le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh a pu assister, à Marseillan-Plage, à une démonstration des différentes techniques d'intervention et rappeler l'importance de la prévention face notamment au phénomène de houle.

Depuis le début de l'année 2022 dans l'Hérault, sept personnes ont déjà perdu la vie en mer contre 11 sur l'ensemble de la saison dernière. "Les gens aiment bien la houle. Les vagues, on joue, on saute dedans mais on se déséquilibre. Les gens qui ne connaissent pas peuvent se retrouver très vite en danger", insiste le contrôleur général du SDIS de l'Hérault Eric Florès.

🏖 CARTE - Les 78 postes de secours et de surveillance de la baignade dans l'Hérault 🏖

Un million de touristes attendus cet été dans l'Hérault

Eric Florès fait référence là aux nombreux touristes qui ont choisi le département de l'Hérault pour passer leurs vacances. "Sur les premiers chiffres, ont voit que l'on a 30% de réservations en plus que l'été dernier et la population du département va doubler avec un million de touristes", précise le préfet du département Hugues Moutouh. "Ces gens là ne sont pas assez vigilants et nous, notre mission, c'est d'assurer la sécurité et la surveillance de nos plages", termine-t-il.

Les sapeurs-pompiers, ici à Marseillan-Plage, sont équipés d'un canot pneumatique et d'un jet-ski pour intervenir plus rapidement auprès des victimes. © Radio France - Bastien Thomas

Au poste de secours de la plage centrale de Marseillan, la dizaine de sauveteurs affectés ici sont prêts à réagir en toute circonstance. Du simple bobo à des situation plus graves. "On a, obligatoirement dans la journée, des piqûres de vives, de méduses où des petites blessures d'enfants", explique Yann Lamouroux, le chef du poste de secours de la plage centrale de Marseillan. "Les opérations de plage, on doit en faire environ entre 60 et 70 par an. Le plus gros des sauvetages c'est quand il y a des vagues", dit-il encore, "mais plus la réglementation avance, moins on a de noyades mortelles", termine-t-il.

Oui parce que cette année, il y a de nouveaux drapeaux sur les plages. Leur forme change et passe du triangle au rectangle. Le drapeau rouge et jaune fait aussi son apparition. Il délimite les zones de baignades surveillées. Retrouvez, ci-dessous, l'ensemble des signaux en vigueur pour vous informer sur les conditions de baignade sur la côte cet été.