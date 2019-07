CARTE - Où va-t-on croiser des CRS cet été sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée ?

Une trentaine de CRS nageurs-sauveteurs sont sur les plages de Loire-Atlantique et de Vendée pour assurer la sécurité des baigneurs cet été. Une compagnie de CRS s'installe aussi à la Baule ce jeudi face à l'afflux de touristes.

Une compagnie de CRS débarque à partir de ce jeudi 11 juillet à La Baule. 70 hommes et leur escorte technique, qui viennent renforcer la sécurité dans la ville balnéaire face à l'afflux de dizaines de milliers de touristes sur la saison. La compagnie va rester jusqu'à la dernière semaine d'août. Et ils ne sont pas les seuls. Cet été les CRS sont un peu partout sur nos plages.

Les CRS ne font pas que du maintien de l'ordre

Ils ont aussi des nageurs-sauveteurs, ils sont une trentaines en tout sur nos plages, à La Faute-sur-Mer, aux Sables, à Saint-Jean-de-Monts, Pornichet, La Baule ou encore au Pouliguen. Ils encadrent les sauveteurs bénévoles dans les postes de secours. Ils sont armés et peuvent constater des infractions. Mais leur mission, c'est surtout le secours aux baigneurs.

Il n'y a plus de compagnie de CRS aux Sables

Côté sécurité, la compagnie dépêchée à la Baule aura deux équipes de 5 CRS patrouillent en VTT dans les rues. Ils peuvent aussi intervenir à Pornichet et au Pouliguen. Aux Sables-d'Olonnes, on avait l'habitude de voir débarquer les CRS chaque été. Faute d'effectifs, ce n'est plus le cas depuis quelques années.

Les unités CRS comme tout le monde ont besoin de vacances. Avec ce manque de renforts, on a dû s'organiser différemment. Par exemple la BAC de nuit de La Roche vient renforcer les Sables-d'Olonne la nuit."

- Laurent Dufour, le DDSP de Vendée

"C'est une mutualisation des deux circonscriptions" de La Roche et des Sables, explique le directeur départemental de la sécurité publique de Vendée, Laurent Dufour. La police nationale reçoit certes le renfort de 6 agents pendant l'été pour les deux communes... mais ce n'est pas du tout comparable aux 70 policiers d'une compagnie de CRS.