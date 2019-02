CARTE - "Payer le parking quand on va à l'hôpital, c'est inadmissible"

Metz, France

Opération parking gratuit ce mercredi à l'hôpital de Mercy, au sud de Metz. Après le péage de Saint Avold, après les parking Muse et République à Metz, les Gilets jaunes ont décidé de lever les barrières au CHR, pendant toute la matinée et jusqu'à 14h. Une action très symbolique, parce que pour eux, il n'est pas normal de payer alors qu'on vient en consultation, ou rendre visite à des proches, qui plus est sur un parking géré par une société privée, dans un hôpital public.

Rendre "un peu de pouvoir d'achat aux gens"

Martine, gilet jaune sur le dos, fait le pied de grue devant la caisse automatique, pendant que ses collègues s'occupent des barrières : "C'est pour rendre un peu de pouvoir d'achat aux gens. C'est aberrant que dans un hôpital public, on soit obligé de payer pour venir se faire soigner", soupire-t-elle.

Et c'est vrai que les tarifs peuvent vite grimper, affirme ce patient qui vient tous les mois pour des consultations chez l'ophtalmologiste : "Par exemple, j'avais rendez-vous à 8h, je sors à 11h, j'aurais payé 5 ou 6 euros. Et ce n'est pas normal." Vérification faite, on tournerait plutôt autour de 4,50 euros, ce qui n'est pas très éloigné de son estimation. Cela dit, il aimerait bien que le parking soit remboursé au moins quand on vient en consultation, comme c'est le cas dans certaines cliniques privées.

Un parking payant, et aussi presque plein

Marie, quant à elle, rejoint sa voiture en boîtant, avec une belle atelle. Elle revient des urgences. Verdict ? Une entorse, et un parking à traverser, parce qu'elle n'a pas trouvé de place plus près de l'entrée : "Non seulement c'est loin, mais en plus, payer, alors que ce n'est pas de notre faute si l'attente est longue... Je pense que cela devrait être gratuit." Sans compter ceux qui viennent à l'hôpital rendre visite à leurs proches malades, à leur femme qui vient d'accoucher, et qui payent eux aussi.

La direction du CHR Metz-Thionville n'a pour l'instant pas donné suite à nos demandes d'interviews. A noter que les parkings sont payants dans tous les hôpitaux de Metz, qu'ils soient publics ou privés, ainsi qu'à l'hôpital Bel Air à Thionville (qui fait partie aussi du CHR).

La carte des parkings des hôpitaux en Moselle