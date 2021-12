CARTE - Pays basque : la population continue de grimper, le Labourd en locomotive selon l'Insee

La population toujours en hausse dans le département. Les Pyrénées-Atlantiques comptent 682.621 habitants au 1er janvier 2019, soit une hausse de 0,5% chaque année depuis 2013. C'est le résultat du dernier recensement de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) publié ce mercredi 29 décembre. Une photo de la population en 2019 car l'Insee communique des chiffres avec deux ans de recul. Avec des dynamiques différentes selon les territoires.

"L'arrondissement de Bayonne est le seul à avoir gagné des habitants" indique l'Insee (+1% chaque année). Une zone qui correspond plus ou moins à la province du Labourd. "Celui d'Oloron, qui comprend aussi la Soule et la Basse Navarre, stagne et celui de Pau en perd". D'ailleurs, mis à part Lons en Béarn, les neuf autres communes qui voient leur population augmenter nettement dans le département sont basques. Bayonne reste la commune la plus peuplée avec 51.894 habitants (+1,5% par an entre 2013 et 2019).

Les plus fortes évolutions de populations communales - Insee

Ce tableau montre surtout que le dynamisme vient de l'entrecôte. La deuxième ceinture du Labourd. Urrugne (10.418 habitants ; +1,9% par an entre 2013 et 2019), Ustaritz (6.918 ; +1,4%) et dans un degré encore plus important à Saint-Pierre d'Irube (5.491 ; +2,8%), Saint-Pée-sur-Nivelle (7.037 ; +2,7%) et Hasparren (7.498 ; +3,1%). Une augmentation de population portée par ce que l'on appelle le solde migratoire. Autrement dit, si la population basque baisse en terme de naissance par rapport aux décès, elle augmente grâce aux personnes extérieures au Pays basque, qui viennent s'installer.

Insee - Insee

Sur la même période, la population stagne en bord de mer. C'est le cas d'Hendaye (-0,1%) et Anglet (-0,2%), tandis que Ciboure vit une hémorragie (-1,6% tous les ans entre 2013 et 2019). À l'intérieur, Saint-Etienne-de-Baïgorry enregistre aussi une baisse conséquente de sa population (1.478 ; -1,5%)

Sur le plan régional, la Nouvelle-Aquitaine a dépassé les six millions d'habitants en 2019. Il y avait exactement 6.010.289 habitants en 2019 soit 9,2% de la population française. Un nouveau record qui place la région dans le trio de tête des régions les plus peuplées de France, derrière l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle devance à présent de peu les Hauts-de-France (+ 5.340 habitants). Avec 27.700 personnes supplémentaires en moyenne, la Nouvelle-Aquitaine gagne chaque année l'équivalent, peu ou prou, de la population d'une ville comme Biarritz.