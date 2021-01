CARTE - Personnels de santé, aides à domicile, pompiers : où et comment se faire vacciner en Bretagne ?

Les aides à domicile, les personnels de santé et pompiers peuvent se faire vacciner. (Illustration)

Depuis le 4 janvier, les personnels de santé de plus de 50 ans et/ou considérés à risque ont accès à la vaccination contre le Covid-19. C'est aussi le cas pour les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans qui interviennent auprès des personnes vulnérables.

Des centres de vaccination ont vu le jour dans les hôpitaux bretons et de nouveaux lieux ouvrent chaque semaine. Afin de s'y retrouver, l'union régionale des professionnels de santé a établi une carte des centres de vaccination. Elle est régulièrement mise à jour. On y trouve les emplacements de lieux de vaccination et les liens ou numéros de téléphone qui permettent de prendre rendez-vous.