CARTE - Plan eau : découvrez la liste des territoires prioritaires dans la lutte contre les fuites

Emmanuel Macron a présenté jeudi dans les Hautes-Alpes un plan visant à améliorer la gestion de l'eau. Le gouvernement veut notamment résorber "en urgence" les fuites d'eau des réseaux de distribution identifiés comme des "points noirs", où les taux de fuite sont supérieurs à 50%.

En France en moyenne, "un litre d'eau sur cinq est perdu en raison des fuites, c'est inacceptable", a déclaré le président lors d'un déplacement à Savines-le-Lac. À Lavaldens en Isère , c'est même 60% de l'eau potable qui se perd avant d'arriver jusqu'au robinet. "C'est une situation aberrante qu'on doit corriger en urgence", a estimé le président, jugeant que cela est "le fruit d'un sous-investissement historique". Pour accompagner financièrement les territoires où les pertes sont de plus d'un litre sur deux, le gouvernement entend débloquer une enveloppe de 180 millions d'euros, renouvelée chaque année. L'objectif est de "faire le maximum avant l'été et accélérer les travaux", a promis Emmanuel Macron. Voici les territoires identifiés comme prioritaires.

Vous pouvez aussi rechercher votre commune dans le tableau ci-dessous.

Pour établir cette liste, le ministère de la Transition écologique indique à franceinfo avoir compilé les données de fuites dans les réseaux de distribution d'eau de l'ensemble de la France, datant de 2020. Or depuis, certaines communes ont effectué des travaux pour résorber les fuites. C'est le cas à Quesnoy-sur-Airaines, dans la Somme, où le maire assure à France Bleu Picardie que le problème a été résolu.

À Gugnécourt, dans les Vosges , la nouvelle est bien accueillie par le maire : "Ce sont des travaux coûteux, un investissement très lourd que l'on a du mal à réaliser. Donc cette aide ne peut que nous aider", se réjouit Lucien Deblay. Des travaux de sécurisation seront également réalisés dans les 2.000 communes qui se sont retrouvées proches d'une situation de rupture d'approvisionnement en eau potable lors de la sécheresse de l'été dernier.

L'été dernier, un document de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement et de l'Office de la biodiversité (OFB) indiquait que plus de 937 millions de mètres cubes d'eau avait été perdus sur l'année 2020 en raison des fuites, soit "l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants". L'une des causes notamment : l'âge des canalisations. D'après l'Office français de la biodiversité et l'Inrae, 60% du réseau français a été posé après les années 1970 et a donc environ 50 ans.