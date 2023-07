CARTES - Quel est le prénom le plus donné dans votre région en 2022 ?

L'Insee a publié en ce début juillet le top 10 des prénoms les plus donnés en France en 2022. Chez les garçons, c'est Gabriel qui remporte la palme. Et c'est assez logiquement le plus donné également dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine, sauf dans les Hauts-de-France et en Normandie qui ont adoubé "Léo". En Corse, c'est Andria qui détrône les autres.

ⓘ Publicité

loading

En revanche, chez les filles, si à l'échelle nationale, ce sont les petites Jade qui envahiront les maternelles dans deux ans, les prénoms les plus plébiscités par région sont tout autres. En effet, ce sont les Alba qui colorent tout le Sud et l'Ouest de la carte de France (sauf la Corse dont les 24 Livia suffisent à en faire le prénom le plus donné sur l'île). Les Emma sont localisées en région parisienne. Elles sont entourées par des Ambre, dans les Hauts-de France, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Francche-Comté. Tandis que le prénom Louise marque le Grand-Est.

loading

Jade détrône Léa, Emma et Louise

France Bleu a décidé de remonter jusqu'à l'an 2000 pour vous permettre de visualiser le changement des prénoms les plus donnés. Depuis plus de 20 ans, la mode a changé. Alors que les Léa tenaient le haut du panier au début des années 2000, les Emma sont ensuite arrivées en force, puis les Louise. Aujourd'hui, c'est donc Jade qui arrive en première position.

loading

Lucas en pôle position pendant longtemps

Comme pour les filles, les prénoms courts plaisent aux parents français Et si Thomas était en tête durant l'année 2000. Dès 2002, il a été rattrapé par Lucas, qui a ensuite bataillé avec Enzo et Nathan pour la première place. Gabriel est devenu le prénom le plus donné dès 2014. Il l'est resté jusqu'en 2020, où ce sont les Léo qui ont dominé. Mais le prénom Gabriel a rapidement repris sa place, et reste donc en 2022, le prénom de garçon préféré des Français.

loading