CARTE - Quels départements ont choisi le retour aux 90 km/h ?

Depuis la promulgation, fin décembre, de la Loi d'orientation des mobilités (LOM), les présidents de conseils départementaux peuvent relever la vitesse maximale à 90 km/h sur certaines routes avec l'approbation de l'État. Trois départements ont déjà franchi le pas : la Haute-Marne, la Corrèze et le Cantal. Une vingtaine d'autres y sont favorables.

Reste à remplir les conditions fixées par l'exécutif dans une circulaire datée du 15 janvier : les élus locaux doivent motiver leur décision en se basant sur une étude d'accidentalité (fréquence des accidents) et solliciter un avis consultatif de la Commission départementale de sécurité routière présidée par le préfet et composée de représentants de l'État, des élus locaux et d'associations. Les tronçons concernés doivent faire au moins 10 km et être équipés de séparateurs centraux et de radars. Les préfets ont en outre pour consigne de "donner un avis systématiquement défavorable" sur les routes où figurent "des arrêts de transports en commun", ou qui sont "traversées de chemins de grande randonnée ou de véloroutes".