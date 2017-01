CARTE - Louise, Jules, Emma ou Gabriel : quels sont les prénoms les plus donnés dans votre département ?

L'Insee vient de publier son nouveau fichier des prénoms. Grâce à ses données, on peut établir les prénoms à la mode en fonction des départements. Louise fait un carton dans l'Ouest et dans le centre, pendant que Jules l'emporte dans le Sud-Ouest et le Nord-Est.

L'Insee a publié, ce lundi 2 janvier, l'édition 2015 de son fichier des prénoms. D'après les chiffres de l'institut, 778.691 enfants sont nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Chez les filles, Louise, Emma et Jade sont les grandes gagnantes de ce cru. Chez les garçons, ce sont les petits Gabriel, Jules et Lucas qui ont été les plus plébiscités par les parents.

Louise dans l'Ouest et le centre, Jules dans le Sud-Ouest et le Nord-Est

Mais des disparités régionales existent : Louise est très à la mode dans l'Ouest de la France ainsi que dans le Centre. Chez les garçons, Jules l'emporte largement du Sud-Ouest au Nord-Est. Emma est très populaire dans l'Est, tandis que Jade a été le prénom féminin le plus attribué dans le Nord et le Pas-de-Calais mais aussi dans les Landes, dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège ou encore en Charente et en Charente-Maritime. Concernant l'outre-mer, le prénom féminin le plus attribué est Jade et le prénom masculin est Ethan.