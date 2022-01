CARTE - Recensement 2022 en Nouvelle-Aquitaine : votre commune est-elle concernée cette année ?

Comme partout ailleurs en France, les opérations de recensement commencent ce jeudi 20 janvier 2022. Concrètement, si vous habitez dans une des 946 communes de Nouvelle-Aquitaine concernées, vous pouvez recevoir la visite d'un des 2730 agents recenseurs de l'Insee, muni de sa carte officielle. Ils viennent au domicile des personnes, mais aussi dans les habitats collectifs comme les maisons de retraites, les internats... 738 "communautés" seront visitées. La campagne dure jusqu'au 19 février dans les communes de moins de 10.000 habitants, jusqu'au 26 février dans les communes de 10.000 habitants ou plus. En ces temps de pandémie, l'Insee privilégie les réponses sur Internet. Mais si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas l'utiliser, des formulaires papier peuvent vous être remis.

Suis-je concerné par le recensement 2022 ?

Concrètement, comment ça marche ?

Tout dépend où vous habitez :

dans une maison individuelle : dès le 20 janvier, vous recevrez dans votre boîte aux lettres une notice avec un code d'accès pour accéder au questionnaire sur Internet.

: dès le 20 janvier, vous recevrez dans votre boîte aux lettres une notice avec un code d'accès pour accéder au questionnaire sur Internet. dans un autre logement (comme un appartement) : un agent recenseur se présentera chez vous pour vous remettre la fameuse notice.

Si vous l'avez reçue, il est obligatoire de répondre. L'Insee garantit que les données seront anonymisées, pour ne servir qu'à faire des statistiques, et ne seront pas recoupées avec d'autres services (les impôts, la Caf...).

A noter : cette année, le questionnaire change, sous l'impulsion de diverses associations. Il n'y a plus une case pour le père, une pour la mère, mais une case pour chaque parent (sans distinction de sexe). Les personnes qui occupent des habitations mobiles (camps) ou sans abri seront recensées dans les plus grosses communes (plus de 10.000 habitants). Cela arrive deux fois par décennie, normalement les années en 1 et en 6, mais la précédente campagne avait été annulée.

Vais-je être contacté ?

Tout dépend de la taille de la commune dans laquelle vous habitez :