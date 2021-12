CARTE - Regardez l'évolution du nombre d'habitants, commune par commune, dans les Pyrénées-Atlantiques

682 621 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques au 1er janvier 2019, soit une hausse de 0,5 % depuis 2013. C'est le résultat du dernier recensement de l'Insee (Institut national de statistiques et d'études économiques), publié ce mercredi 29 décembre 2021. Si le département - à l'image de la région Nouvelle-Aquitaine, qui devient la 3e plus peuplée de France - voit sa population augmenter, ce n'est pas le cas partout. La côte basque est mieux lotie que le Béarn.

L'arrondissement de Bayonne est le seul à avoir gagné des habitants, alors que celui d'Oloron stagne et que celui de Pau en perd. La capitale du département est en baisse constante depuis 2008. La seule résistante est Lons : elle est la seule commune béarnaise à figurer parmi la liste des communes au plus grand nombre de nouveaux arrivants. Toutes les autres sont basques. En revanche, dans le top 5 des communes qui perdent le plus d'habitants, trois sont béarnaises : Bidos, Mourenx, et les Eaux-Bonnes, en vallée d'Ossau.

Dans les Hautes-Pyrénées la population stagne

229 567 habitants au 1er janvier 2019, c'est à peu près pareil depuis 2008. La population augmente principalement à Tarbes et dans ses environs, alors que les agglomérations de Lourdes et Bagnères-de-Bigorre, les plus peuplées après Tarbes, perdent des habitants.

Il y a eu plus d'arrivées que de départs des deux départements, ces dernières années. Ce "solde migratoire positif", comme l'appelle l'Insee, compense le fait qu'il y ait de moins en moins de naissances, dans les Hautes-Pyrénées comme dans les Pyrénées-Atlantiques.