CARTE Restos du Cœur : où participer à la collecte dans la Somme

Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2023, c'est la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Pendant trois jours, les équipes bénévoles seront présentes dans les supermarchés près de chez vous pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.

ⓘ Publicité

En 2022, 83 000 bénévoles ont participé à la collecte qui avait permis de récolter 8 700 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène dans plus de 7 200 magasins. L’objectif pour cette année 2023 est de collecter 9 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.

➤ En savoir plus sur le site de la collecte des Restos du Cœur

➤ Faire un don en ligne aux Restos du Cœur

Les magasins qui participent près de chez vous

Dans la Somme, ce sont plus de cent magasins qui participent à cette collecte nationale. Retrouvez le magasin participant le plus proche de chez vous sur cette carte interactive.

Les dons de denrées alimentaires et de produits d’hygiène collectés sont distribués aux personnes accueillies dans les centres Restos du département où ils ont été collectés.

Les Restos du Cœur comptent sur vous et votre générosité.

loading

Quels produits donner à la collecte des Restos du Cœur ?

Les besoins concernent les produits alimentaires non périssables :

conserves de viandes et de poissons,

conserves de légumes,

légumes secs,

conserves de fruits,

confitures,

compotes,

chocolat,

biscuits,

lait

Les produits d’hygiène :

savon,

gel douche

shampoing

brosse à dent

dentifrice

protections féminines

Les produits pour bébé :

lait en poudre

couches

produits d’hygiène