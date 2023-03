CARTE - Retraites : les blocages en Bretagne ce mardi

Après le rejet des deux motions de censure à l'Assemblée nationale lundi en début de soirée, plusieurs actions de blocages, barrages, tractages filtrants, selon les mots employés, sont annoncés ce mardi en Bretagne contre la réforme des retraites. Les actions comme à Brest ou dans la région de Lorient, commencent dès le petit matin, alors que d'autres dans le pays de Morlaix sont annoncées plutôt dans la soirée.

Un barrage est en place à Lanester avec une cinquantaine de manifestants qui ont allumé un feu sur la chaussée selon notre reporter sur place, alors qu'à Rennes plusieurs endroits de la rocade sont bloqués , ainsi que le dépôt Star (plaine de Baud).

Nous mettons les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviennent, si elles nous sont annoncées ou si les opérations sont effectivement en place. L'information circulation est l'une des priorités de France Bleu, restez à l'écoute, et n'hésitez pas à partager également vos infos route et trafic en cas de difficultés.

Lundi, la RN165 a dû être fermée plusieurs heures à Lanester près de Lorient, après un rassemblement dès les premières heures sur la chaussée et des feux qui ont endommagé l'enrobé. Des travaux ont dû être réalisés dans la foulée, la voie express Quimper-Nantes a pu rouvrir en tout début de soirée.