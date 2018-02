La carte scolaire suscite cette année encore de l'inquiétude avec une trentaine de fermetures de classes envisagées pour seulement dix ouvertures. Une décision motivée par plusieurs raisons.

Le nombre d'élèves du primaire est en baisse dans l'Yonne

La première, c'est qu'il y aura tout simplement moins d'élèves en élémentaire. Près de 390 élèves en moins une tendance qui se confirme chaque année. Pourtant le rectorat va créer trois postes supplémentaires de professeurs des écoles. L'objectif est de permettre le dédoublement des classes de CP, dans les Réseaux d'Education Prioritaire (REP).

Moins d'élèves en CP, cela va avoir une incidence sur le nombre de fermetures de classes

Et c'est la deuxième raison : parvenir à une cinquantaine de classe de CP en effectifs réduits. Pour y arriver, l'inspectrice académique va forcément devoir supprimer des classes estime le principal syndicat enseignant (le SNUIPP) et l'un de ses représentant, Benoit Foissy : "vu qu'elle travaille à moyens constants, qu'il n'y a pas par exemple une dotation de quinze postes au département pour la création des CP à effectifs réduits, forcément on pense que cela va avoir une incidence sur le nombre de fermetures cette année."

Des villages déjà mobilisés contre les fermetures

En tout cas, les villages où l'on craint des fermetures sont déjà mobilisés : Poilly-sur-serein, Foissy-sur-Vanne, Champvallon, Vermenton, Dannemoine, Charbuy, Bonnard, Bassou, Chichery.

En revanche, le SNUIPP se félicite d'une proposition de l'inspection académique. Elle souhaiterait proposer des effectifs réduits dans une dizaines de classes en zone rurale (hors REP).

Appels à la grève et rassemblement de parents d'élèves

Des parents d'élèves et des élus doivent se rassembler à Auxerre mardi 6 février 2018 devant les locaux de l'éducation nationale où se tiendra le comité technique départemental lors duquel sera voté la future carte scolaire. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent aussi à la grève pour demander plus de moyens.