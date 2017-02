Carte scolaire en Dordogne : quelles sont les écoles menacées de fermeture ?

La carte scolaire de Dordogne pour la rentrée 2017 se dessine. Des postes vont être créés. Une vingtaine de classes sont menacées de fermeture et autant pourraient ouvrir.

La prochaine rentrée scolaire aura lieu dans moins de sept mois mais la carte scolaire du département se dessine en ce moment. Un comité technique spécial s'est tenu vendredi 10 février à la direction des services départementaux de l'Education nationale entre les syndicats d'enseignants et la nouvelle inspectrice d'académie.

Douze écoles devraient fermer

Il faut d'abord retenir que la Dordogne disposera à la rentrée de huit postes d'enseignants supplémentaires par rapport à la rentrée dernière. Elisabeth Laporte a même garde neuf postes de côté pour les prochains ajustements. Rien n'est encore figé. L'inspectrice d'académie a également annoncé 23 ouvertures de classes et 24 fermetures. Les écoles de à Chancelade, Ménesplet, Terrasson et La Bachellerie un temps menacées ne perdront finalement pas de classes.

Douze communes pourraient en revanche voi leur école disparaître. C'est le cas à Lacropte, Molière, Biron, Champagne-et-Fontaine, Saint-Romain-Saint-Clément, Ligueux (dans le cadre du rapprochement avec Sorges), Saint-Mayme-de-Pereyrol, Saint-Martial-Viveyrols, Queyssac, Quinsac, Badefol d'Ans et Domme.

Beynac se mobiliser pour sauver une classe

A Lacropte, la maire, Claudine Faure, ne peut que constater la situation. "Il y a quatre ans il y avait des problèmes avec beaucoup de remplaçants et plus de garderie. Les enfants ont décidé d'emmener leurs enfants dans d'autres communes. Quand une hémorragie commence on ne peut plus la contenir. Aujourd'hui notre rapprochement avec Cendrieux s'arrête du fait de la création d'une commune nouvelle. Nous nous retrouvons isolés."

Claudine Faure, maire de Lacropte Partager le son sur : Copier

A Beynac, les élus et les parents d'élèves sont bien décidés à se battre. Dès mardi matin, ils ont prévu d'occuper l'école de la commune et celle de Vézac avec laquelle a été créé un regroupement (auquel se joint Saint-Vincent-de-Cosse). "Aujourd'hui nos enfants étudient dans des classes d'une vingtaine d'élèves, c'est très confortable et on ne veut pas que les classes soient surchargées si on nous retire un poste", explique une parent d'élève. "Je regrette la logique comptable de l'Education nationale, elle ne prend pas en compte les investissements réalisés pour le bien-être des enfants et pour améliorer la pédagogie," s'agace le maire Alain Passerieux. L'élu espère convaincre l'inspectrice d'académie de revenir sur sa décision. Il faut faire vite car une nouvelle réunion est prévue vendredi 17 février pour fixer la carte scolaire.