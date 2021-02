CARTE - Sept restaurants rouvrent dans l'Orne pour servir les travailleurs du BTP

Les lumières allumées, les tables dressées qu'on aperçoit par la vitre embuée, l'odeur du plat qui cuit quand on entre : "C'est comme une vision d'un autre temps", sourit Michael Gosset, plombier-chauffagiste, installé avec son apprenti sur deux chaises de bistrot, devant une belle assiette, un lapin à la moutarde. C'est lui, le premier client du 421, un restaurant ouvrier d'Alençon qui a obtenu le droit de rouvrir depuis lundi, pour servir les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

"Ca fait trois mois qu'on mange dans le camion"

La préfecture de l'Orne autorise désormais quelques restaurants triés sur le volet à reprendre le service en salle, pour servir les ouvriers qui devaient jusque là manger dehors ou dans leur camion. C'est très encadré. Seulement sept restaurants pour l'instant sont autorisés à rouvrir dans tout le département (voir la carte) : "C'est mieux que le kebab", sourit Michael. "Depuis des semaines, on mange du MacDo, dans le camion, on n'en peut plus de manger des frites tous les jours. Un café chaud c'est quand même beaucoup mieux, nous on commence le boulot à six heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, c'est important d'avoir une vraie pause".

"Ca fait du bien d'avoir un peu de contact humain"

En salle, c'est le patron, Cédric Maline qui s'active à dresser le couvert. Lui aussi, ça lui a fait tout drôle : "Le coup de pression déjà ! Ce matin en sortant du lit, il a fallu tout remettre en place, les tables, le couvert. Mais ça fait du bien, moralement. Ne serait-ce que d'avoir un peu de contact humain, la solitude va faire un peu demi-tour". Il n'a le droit de servir que les ouvriers dont le patron a signé une convention avec son restaurant, par le biais de la Chambre d'industrie et de commerce de l'Orne. Ils viendront ensuite tous les midis pour déjeuner, avec un protocole sanitaire renforcé et un bon mètre cinquante entre chaque table.

D'autres restaurants, comme le 421, rouvrent progressivement dans l'Orne sur le même modèle : le Relais d'Argentan, le Relais du Chêne à Pacé, le café du commerce au Mêle-sur-Sarthe, la P'tite Normande à La Ferté-Macé, l'hôtel-restaurant de la gare à Messei, et le Relais du Neuville à Saint-Georges-des-Groseillers. Il pourrait y en avoir bientôt davantage. Mais même s'il est le seul restaurant d'Alençon à pouvoir rouvrir pour l'instant, pas question pour Cédric de changer les prix. C'est toujours 12,90 le menu ouvrier, entrée, plat, dessert et café.