CARTE - Taxe foncière 2023 : des hausses spectaculaires dans la Vienne

L'évolution de la taxe foncière dépend de deux acteurs : l'État qui peut faire évoluer les bases et cette année, il a décidé, pour tenir compte de l'inflation, de les augmenter de 7,1%. Autre acteur : les collectivités locales et en particulier les communes qui jouent sur le taux de cette taxe. Nous avons donc cherché à savoir ce qu'il en était dans la Vienne. Pour cela, on a pris le parti de consulter les délibérations des 90 communes de plus de 1000 habitants.

ⓘ Publicité

5,5% de hausse à Migné-Auxances

Pour 56 d'entre elles, les élus ont voté le maintien des taux : pas de hausse annoncée donc à Poitiers, Châtellerault, Chauvigny ou encore Montmorillon. Les autres conseils municipaux ont fait le choix d'une hausse mesurée : c'est le cas de Loudun (2%). A Montamisé et Croutelle, la hausse a été fixée à 3%. Après, cela se corse : à Migné-Auxances, la ville dirigée par la présidente de grand Poitiers et à st Georges-les-Baillargeaux, les taux vont grimper de 5 et demi %.

Le record à Tercé

A Valence en Poitou, les élus de la commune ont fait grimper le curseur à 7%, 12% à Bignoux. 25% à Tercé : c'est le record départemental. Ajouté à l'augmentation décidé par l'état (7,1%), cela signifie que dans ce village, les propriétaires vont voir leur taxe grimper de plus de 32%.

La carte des augmentations dans les principales communes

loading