CARTES - Antennes relais : où capte-t-on déjà la 5G en Nouvelle-Aquitaine ?

Alors que la 5G a été lancée il y a un an et demie en France pour les particuliers, découvrez où sont les antennes près de chez vous et à quels opérateurs elles appartiennent. L'Arcep, le gendarme de la téléphonie mobile, a publié un état des lieux en ce début d'été.

Un an et demie après le lancement de cette technologie, il y a déjà plus de 3.000 antennes 5G en Nouvelle-Aquitaine. 350 pour Orange, 600 pour SFR et Bouygues, 1500 pour Free. Certaines sont imposantes, d'autres plutôt discrètes, posées au sommet d'immeubles, presque invisibles. Où sont-elles installées ? Quelle portée offrent-elle en fonction de leur puissance ? France Bleu fait le point en Nouvelle-Aquitaine sur le déploiement de cette technologie à l'aide de cartes, grâce aux données de l'Arcep mises à jour le 16 juin 2022 (les données ont été transmises par les opérateurs en mars)*.

Les antennes déjà implantées dans la région utilisent trois fréquences :

700 mégahertz : disponible depuis mi-2019. Elle offre une très bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments, un débit plutôt faible, mais la meilleure portée (8 km en zone rurale, 2 à 5 km en ville).

disponible depuis mi-2019. Elle offre une très bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments, un débit plutôt faible, mais la meilleure portée (8 km en zone rurale, 2 à 5 km en ville). 2,1 gigahertz : comme la précédente, c'est une fréquence déjà exploitée pour les réseaux 2G/3G/4G. Mais que les opérateurs peuvent utiliser pour la 5G. Elle offre une bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments, un débit moyen, et une bonne portée (jusqu'à 2 km en milieu urbain).

comme la précédente, c'est une fréquence déjà exploitée pour les réseaux 2G/3G/4G. Mais que les opérateurs peuvent utiliser pour la 5G. Elle offre une bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments, un débit moyen, et une bonne portée (jusqu'à 2 km en milieu urbain). 3,5 gigahertz : c'est la seule qui est "spéciale 5G" aujourd'hui en service, d'où son appellation de bande "coeur de 5G". Elle offre un bon ratio couverture-débit. Sa portée ? un peu plus d'un km en zone rurale, entre 400 et 800 mètres en ville.

Free un peu partout avec du 700 MHz

Dans la carte ci-dessous, on peut observer la répartition des antennes par fréquences et par opérateur sur la région. Free mobile couvre la plus grande part du territoire, en utilisant donc pour la 5G des antennes déjà implantées pour la 4G. Si vous choisissez d'afficher seulement les antennes spéciales 5G (3,5 GHz), vous verrez que les zones couvertes sont assez identifiées : grandes villes (Bordeaux, Pau, La Rochelle, Niort, Poitiers...) et zones très denses comme la côte basque, l'île de Ré ou le Bassin d'Arcachon.

* Depuis la transmission des données par les opérateurs, certaines antennes relais ont été implantées dans la région. Comme à Périgueux par exemple, ces dernières semaines.

Où sont les antennes 5G autour de moi ?

Grâce à la carte ci-dessous qui fonctionne avec la géolocalisation de votre téléphone, découvrez les antennes situées autour de vous. Elles sont classées par opérateur. Cliquez sur les points pour les "déplier" et afficher chaque antenne. Si vous n'êtes pas sur votre téléphone, ou que vous ne souhaitez pas vous géolocaliser, cliquez ici.

Aujourd'hui, le réseau est en priorité destiné aux particuliers. C'est une sorte de "4G améliorée", qui permet :

un meilleur débit (la quantité de données qui peut passer dans une communication, et donc un téléchargement plus rapide, par exemple)

(la quantité de données qui peut passer dans une communication, et donc un téléchargement plus rapide, par exemple) une meilleure latence (le temps que met le message pour aller du téléphone au serveur)

(le temps que met le message pour aller du téléphone au serveur) une meilleure densité (le nombre de connexions simultanées)

Mais à terme, ce nouveau réseau devrait évoluer et profiter aux entreprises, dans le domaine de la santé, du trafic routier (les navettes autonomes)... Grâce au lancement d'une troisième fréquence : celle des 26 GHz, c'est la 5G "millimétrique". Elle pénètre peu dans les bâtiments, mais offre un débit incroyable. Pour l'instant, il n'y a pas d'antenne de ce type en Nouvelle-Aquitaine.