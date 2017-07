Cartes d'identité biométriques : les délais passent à 2 mois en Indre-et-Loire

A l'approche des vacances, la file d'attente pour refaire sa carte d'identité s'allonge. Il faut compter 2 mois de délai dans une des 19 communes habilitées à le faire en Indre-et-Loire.

A l'approche des vacances, la file d'attente pour les cartes d'identité biométriques s'allonge, car une carte non valide peut empêcher de traverser la frontière, ou de prendre l'avion. Depuis le 2 mars dernier, le nouveau dispositif de prises d'empreintes, biométrique, a été mis en place. Et dans le département seulement 19 mairies délivrent les précieux sésames. A l'approche des vacances, elles croulent sous les demandes. A Saint-Cyr-sur-Loire par exemple, il faut maintenant attendre septembre pour refaire sa carte d'identité et son passeport. Car même dans l'Union Européenne, sans carte d'identité valable, on peut rencontrer quelques soucis. Alain, un tourangeau, s'est fait refoulé à la frontière, espagnole l'année dernière.

A la frontière espagnole, le douanier grincheux a demandé les cartes d'identité des enfants. On a du passer par Hendaye, où là on a pu passer sans problème - Alain, un tourangeau

Avec l'arrivée des papiers biométriques, il faut désormais attendre jusqu'à trois mois pour refaire sa carte ou son passeport, et sur rendez-vous. Dominique Auger travaille à l'état civil de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. Elle explique que ce délai, les gens ont parfois du mal à le comprendre. Ils réservent un voyage sur internet, mais ne se préoccupent pas de la fin de validité de leur passeport.

De nouveaux points supplémentaires en Indre-et-Loire

Pour réduire la file d'attente, Fabrice Boigard, premier adjoint à Saint-Cyr, souhaite plus de mairies habilitées à délivrer les papiers. Il n'y a que 19 lieux pour 273 communes. J'ai cru comprendre que Mr le Préfet pourrait ouvrir 4 points supplémentaires en Indre-et-Loire, ce qui soulagerait beaucoup la commune.

Pour gagner du temps, les dossiers de cartes d'identité et de passeport peuvent se préparer sur internet. Pour autant, le passage en mairie reste obligatoire.