Cartes d'identité : ce qui va changer en Côte-d'Or

A partir de mercredi, la procédure pour faire ou refaire sa carte d'identité va changer. Seules 21 mairies du département seront capables de traiter votre demande, et il faudra faire la pré-demande sur internet.

Modernisation, simplification et sécurisation. Ce sont les trois mots que la préfecture de Côte-d'Or veut mettre en avant en ce qui concerne la nouvelle procédure de demandes de cartes d'identité. Une procédure qui s'applique dans tout le département à partir de mercredi.

Une pré-demande en ligne

La première nouveauté, c'est que le dossier de pré-demande peut être rempli en ligne, depuis chez soi. Une fois le dossier rempli, vous recevrez un numéro de dossier et une date pour un rendez-vous en mairie. Si vous n'avez pas internet, certaines mairies disposent d'un "point numérique", avec un ordinateur et un scanner qui vous permettent de faire la demande en ligne. Et en dernier recours, vous pourrez toujours remplir un formulaire papier dans l'une des 21 mairies de Côte-d'Or qui traitent désormais les demandes de cartes d'identité.

21 mairies seulement sont habilitées à traiter votre demande

Autre grand changement : vous ne pouvez plus faire votre demande dans n'importe quelle mairie du département. Elles ne sont que 21 à disposer d'un "terminal de recueil", une machine qui permet de numériser vos empreintes digitales et vos justificatifs d'état civil. C'est donc dans l'une de ces mairies qu'il faudra se déplacer, une fois le dossier de pré-demande remplie. Et il faudra y retourner pour récupérer votre carte d'identité, une fois qu'elle aura été fabriquée.

La liste des communes qui peuvent traiter votre demande © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Mais vous pourrez aussi faire votre demande sur votre lieu de vacances, ou dans la commune où vous travaillez. En fait grâce à la déterritorialisation, vous pouvez faire votre demande n'importe où en France, tant que c'est dans une mairie qui dispose d'un terminal de recueil.

La fin d'un service de proximité ?

Pour certains maires de petites communes, cette réforme représente la fin d'un service public de proximité. Mais le discours de la préfecture se veut rassurant : une carte d'identité est valable 15 ans, ce n'est pas une démarche qu'on fait très régulièrement. En plus, toutes les mairies qui le souhaitent pourront obtenir un "point numérique", pour aider les habitants à faire leur demande.

Cette nouvelle procédure devrait permettre à terme de réduire les délais d'attente pour obtenir sa nouvelle carte d'identité (qui est de 14 jours environ dans le département). La numérisation des documents et des empreintes devrait permettre d'éviter les fraudes et de diminuer le nombre de justificatifs à apporter en cas de renouvellement de sa carte d'identité.