Cartes d'identité et passeports : Ancinnes propose à son tour des rendez-vous

On peut désormais demander une nouvelle carte d'identité ou un passeport à Ancinnes. Trois agents ont été formé et les premiers rendez-vous commencent ce mardi dans la commune du Nord-Sarthe, proche d'Alençon. C'est le maire, Denis Assier, qui a fait la demande à la préfecture, pour réduire le délai d'attente de ses administrés. "On a l'impression de faire machine arrière, ironise l'édile sur France Bleu Maine. Car avant la réforme de 2017 , toutes les mairies de France pouvaient faire les dossiers. Mais la mise en place de titres d'identité biométriques, qui comprennent nos empreintes digitales, a bouleversé l'organisation. A l'époque, seules 17 mairies sarthoises pouvaient délivrer les sésames, auxquelles s'ajoutent l'année suivante La Chapelle-Saint-Aubin et et Arnage , face aux délais très longs. Depuis, d'autres communes ont obtenu à nouveau le droit de délivrer les titres d'identité. "ça été retiré et puis aujourd'hui, devant ce phénomène de débordement, les communes reprennent cette compétence à leur compte" conclut le maire d'Ancinnes.

En pratique

En pratique, il faut prendre rendez-vous, UNIQUEMENT sur le site internet de la mairie d'Ancinnes . Il faut ensuite faire une pré-demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés . Vous n'habitez pas à Ancinnes ? L'ANTS a mis en ligne un site répertoriant l'ensemble des rendez-vous disponibles , selon votre code postal. C'est ainsi qu'on apprend que les prochains rendez-vous disponibles en Sarthe sont en mairie de Marolles-les-Braults le mardi 3 octobre et les jours suivants ainsi qu'à La Chapelle-Saint-Aubin, à partir du 19 octobre.