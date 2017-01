Cartes d'identité : la nouvelle procédure de demande crée un rush dans certaines mairies

Depuis le 1er décembre 2016, les démarches de demande de carte d'identité ont changé en Bretagne, région test avant le déploiement national en février. Seules 110 communes bretonnes peuvent les délivrer, ce qui crée une tension dans les communes habilitées. Exemple à Combourg (Ille-et-Vilaine).

Plus la peine de vous rendre dans votre mairie pour demander ou renouveler votre carte d'identité ! A moins que votre commune ne fasse partie des 110 en Bretagne habilitées et équipées pour délivrer les cartes, plus possible d'y faire la démarche. Depuis le 1er décembre 2016, seules quelques unes reçoivent les dossiers de demande.

Le dossier peut-être rempli sur papier (ici) ou par pré déclaration en ligne © Radio France - Sarah Mansoura

Des demandes possibles dans n'importe quelle commune bretonne

En Ille-et-Vilaine, c'est le cas de 27 communes, comme à Combourg. Et cette nouvelle responsabilité pèse un peu plus qu'avant sur les habitudes de la mairie. "Nous recevons des dossiers des habitants des communes alentour, mais potentiellement nous pouvons en recevoir de la part de n'importe quel habitant de Bretagne", confirme Evelyne, employée à la mairie de Combourg. "Notre emploi du temps est donc très serré !"

C'est une service de proximité par rapport à la population. C'est important. Ca apport des contraintes complémentaires, d'adaptation de service. L'activité est importante. La moyenne mensuelle de 100 documents passe à 200 ou 230 dossiers (Joël Le Besco, maire de Combourg)

Ce qui change : la prise d'empreintes digitales

Les cartes en elles-mêmes ne changent pas ; c'est la procédure de délivrance qui est modifiée, avec notamment la prise d'empreintes digitales, comme pour les passeports biométriques. La procédure est aussi dématérialisée. Un changement qui, à terme, doit permettre de faire gagner du temps à la délivrance des cartes nationales d'identité. Pour l'instant, "le temps d'expliquer la procédure, de s'assurer que tout le monde a toutes les pièces nécessaires, de prendre les empreintes, cela prend encore un peu de temps", reconnaît Evelyne. "Surtout que beaucoup plus de monde vient chez nous, il n'y a plus de temps à perdre !"